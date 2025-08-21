Fútbol: Importante despliegue de seguridad para el partido histórico del Tomba

Durante este mediodía, los dirigentes de Godoy Cruz Emiliano Zarco y Carlos González dieron una conferencia de prensa sobre de cómo será el operativo de seguridad y otros pormenores antes, durante y después del partido que esta tarde desde las 19 pondrá en cancha a Godoy Cruz y Atlético Mineiro de Brasil, por el juego de vuelta de uno de los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

Cabe señalar que este será el primer cotejo internacional que se dispute en el estadio Feliciano Gambarte y que arrancará desde las 19.

Desde las 13 empezó el operativo en las calles aledañas al gambarte, y desde las 16 se abrirán las puertas. Los asistentes no podrán llevar ni mates, ni sus respectivos equipos de mate, tampoco se pueden ingresar banderas, ni botellas de plástico, ni bengalas, ni nada que genere humo.

Habrá desplegados 450 efectivos de la Policía de Mendoza en forma directa y otros 100 policías en los alrededores Abocados en forma indirecta a la prevención de delitos, más 250 personas de seguridad en el perímetro del estadio y en la cancha.

Para la visita hay 2 mil entradas, pero solo han registrado algo más de 200 tickets comprados por parte de los seguidores del Galo de Minas Gerais.

"Queremos cuidar al visitante. Hay que pelear por la paz y en contra del racismo y queremos una fiesta en las tribunas. Tendremos pulmones de seguridad para los hinchas del Mineiro. Pediremos a los hinchas tombinos, que tengan un buen comportamiento", apuntó el tesorero de Godoy Cruz, Emiliano Zarco.

Ingresos

Para la Platea Norte el ingreso será por Balcarce y Montecaseros. La popular Norte ingresará por Montecaseros y Mitre.

En tanto, los hinchas del Mineiro entran por Lencinas y Balcarce, mientras que los plateítas que van al sector sur lo harán por Lencinas y Mitre.