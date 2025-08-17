Valentín Barco hace historia en el Racing Estrasburgo: la revolución del 2000 y el once que marca tendencia

El Racing Club de Strasbourg Alsace sorprendió al mundo del fútbol en el inicio de la Ligue 1 al convertirse en el primer equipo de las cinco grandes ligas europeas en presentar un once titular compuesto íntegramente por jugadores nacidos en el año 2000 o después , destacándose en la alineación titular Valentín “Colo” Barco .

Conmoción en el automovilismo: un coche volcó, dio 10 vueltas y el piloto sobrevivió de milagro

La formación que pasó a la historia estuvo integrada por: Penders; Mwanga, Sarr, Høgsberg; Amo-Ameyaw, El Mourabet, Ouattara, Le Maréchal; Barco, Panichelli y Emegha .

El partido frente al Metz no solo significó tres puntos, sino también un registro inédito, ya que, a la presencia del exlateral de Boca Juniors , también hay que destacar la de Joaquín Panichelli , delantero argentino nacido en el 2000, autor del gol que selló la victoria. Así, los dos futbolistas argentinos del plantel se convirtieron en protagonistas de un momento que ya forma parte de la historia de la Ligue 1.

Ambos jugadores forman parte de un proyecto pensado para consolidar a jóvenes talentos en la élite. Según el medio francés CNews , “El RC Estrasburgo hizo historia (…) al convertirse en el primer equipo de las cinco grandes ligas europeas en alinear un once inicial compuesto íntegramente por jugadores nacidos en el año 2000 o después”.

El hito del Estrasburgo no se entiende sin el desembarco del grupo BlueCo , propietario también del Chelsea. La nueva conducción apostó por un proyecto de renovación total del plantel , repleta de deportistas que apenas superan los 21 años de promedio.

Actualmente, el club cuenta solo con dos jugadores de mayor edad, mientras que la mayoría de sus futbolistas se ubican entre los 18 y 23 años. Esta estrategia no solo busca el rendimiento inmediato, sino también potenciar el valor de mercado y generar una sinergia con el resto de los equipos del grupo empresarial.

A su vez, el once “del 2000” no fue un hecho aislado. Durante la temporada 2024/25, Estrasburgo ya había presentado:

El XI más joven de la historia de la Ligue 1 , con un promedio de 21 años y 120 días frente al Toulouse.

, con un promedio de 21 años y 120 días frente al Toulouse. Más de 20.000 minutos disputados por jugadores sub-21 , la cifra más alta de Europa.

, la cifra más alta de Europa. Una contribución directa de 60 goles y 26 asistencias de futbolistas menores de 21 años, superando incluso a gigantes como Barcelona.

Estos datos confirman que lo ocurrido este fin de semana no es casualidad, sino parte de un plan deportivo ambicioso.

Qué significa este hito para el futuro del fútbol

El récord del once más joven marca un antes y un después en la Ligue 1 y plantea un interrogante para el resto de Europa: ¿es sostenible apostar de manera tan radical por la juventud?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)

Para el fútbol argentino, el caso del Colo Barco es una muestra de cómo las nuevas generaciones pueden convertirse en símbolos de proyectos de élite fuera del país. Su protagonismo en Estrasburgo refleja una tendencia: formación temprana, exportación rápida y consolidación internacional.

Por otro lado, este logro no es solo una curiosidad estadística, sino una declaración de principios, al apostar por la intensidad, la evolución y el futuro como ejes centrales del presente.

Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo

Por último, hay que decir que esta apuesta da frutos, ya que la temporada anterior el club finalizó séptimo, consiguiendo cupo para la Conference League y que en el debut de la actual Ligue 1, ganó 1-0 al Metz, con asistencia de Barco y tanto del exRiver, Panichelli.