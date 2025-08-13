Historias de F1: Daniel Ricciardo y el misterio de su vida después del volante

Daniel Ricciardo , una de las figuras más carismáticas de la Fórmula 1 , puso fin a su carrera profesional tras quedarse sin asiento en la máxima categoría a los 36 años. Su retiro, anunciado oficialmente hace meses, abrió interrogantes sobre su futuro y su vida fuera del automovilismo.

En diálogo reciente en Ray White Connect una conferencia que se realizó en Queensland, Australia, el piloto describió su nueva etapa: "He intentado descubrir quién soy, aparte de este piloto de carreras. He aprendido a valorar más las pequeñas cosas y la importancia de la familia y los amigos".

Ricciardo reconoce que su carrera estuvo marcada por la ambición, pero que su retiro le permitió replantearse prioridades. "Siempre he sido muy ambicioso, y eso a veces te lleva a ser egoísta, así que estoy intentando aprender a ser un poco más generoso y a escuchar mejor".

Ricciardo, nacido en Perth, Australia, en 1989, es reconocido por su estilo agresivo y su emblemática sonrisa en la Fórmula 1. Debutó en la categoría en 2011 con HRT, pero su consagración llegó de la mano de Red Bull Racing , donde logró siete victorias y se destacó por su capacidad de adelantar en momentos decisivos.

Tras disputas internas con el equipo austriaco y con el mimado de la escudería, Max Verstappen , el oceánico tomó la sorpresiva decisión de marcharse a Renault y, a posteriori, desembarcar en McLaren . Lo cierto es que en estos equipos buscó replicar su éxito y enfrentar nuevos desafíos, pese a los recursos tan diferentes comparados con los de la marca del energizante.

Más allá de las pistas, Ricciardo alcanzó notoriedad internacional con su participación en la serie documental Drive to Survive de Netflix, donde se mostró auténtico, divertido y competitivo, acercando a un nuevo público a la intensidad y el drama de la Fórmula 1.

Lejos de los reflectores, Ricciardo se volcó de lleno a actividades personales, que incluyen senderismo, proyectos de marca personal y el regreso al karting. Además, impulsa la Daniel Ricciardo Series en el Reino Unido, un campeonato orientado a jóvenes talentos, donde busca mantener contacto con la esencia del automovilismo

Recordemos que este año se barajó la posibilidad de un posible regreso de la mano de Cadillac, la flamante nueva escudería estadounidense que se unirá el próximo año a la máxima categoría del automovilismo. Sobre esto, el piloto fue categórico: "No, se acabó". Aun así, su presencia en eventos y su apoyo a nuevas generaciones alimentan la especulación sobre su rol futuro en el deporte.

Actualmente, se dedica también a su línea de ropa y a la marca de vinos DR3 Wines, dos emprendimientos que le han permitido reconectar, además de practicar senderismo y pasearse al lado de osos grizzlies.

Ricciardo, un hombre que vivió al límite de la velocidad, ahora e encuentra en busca de calma y de profunda introspección. A través de sus redes sociales, el australiano demuestra que incluso quienes han competido al máximo nivel enfrentan desafíos personales cuando las luces de los circuitos se apagan.