26 de agosto de 2025 - 11:28

Cristiano Ronaldo pagó 1 millón de dólares a una empleada: la historia detrás del insólito acuerdo

El astro portugués sorprendió con un pago descomunal a una famosa chef que trabajó siete días para él y su familia en Ibiza.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez realizaron una millonaria contratación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez realizaron una millonaria contratación

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cristiano Ronaldo, leyenda de la Selección de Fútbol de Portugal y actual futbolista del Al-Nassr, sorprendió nuevamente fuera de los terrenos de juego por una noticia que sucedió en su periodo de vacaciones. Se trata de una contratación que dio mucho de que hablar, ya que le costó más de 1 millón de dólares.

Leé además

BASQUET. La Selección no tuvo un gran partido, pero cumplió con la victoria y está entre los mejores ocho de la Americup.

Video: agónico triunfo de la Selección Argentina de Básquet, que se metió en cuartos de final de la Americup

Por Redacción Deportes
Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

Cadillac anunció a sus nuevos pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Por Redacción Deportes

El futbolista portugués contrató a Marta García Bou, conocida en redes sociales como “Boukie”, para que se ocupara de la cocina a bordo de su yate de lujo. La elección no fue casual: la joven valenciana, que acumula cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, fue contactada directamente por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, a través de un mensaje privado en la red social.

Embed

¿En que consistió el acuerdo millonario entre Cristiano Ronaldo y la famosa chef?

El acuerdo establecía atención personalizada durante los siete días de vacaciones de la familia en el Mediterráneo. La propia Bou contó que debía estar disponible en todo momento: “Si los niños querían una tira de asado a las dos de la madrugada, me levantaba y la preparaba con una sonrisa”, aseguró.

El servicio se prestó en un yate valuado en 27 millones de dólares, equipado con cinco suites, cocina moderna, salón principal con mesa de mármol y autonomía para navegar largas distancias sin necesidad de reabastecimiento.

Embed - Estoy es MUY HEAVY @boukie va a ser chef privada de CRISTIANO RONALDO durante sus vacaciones en Ibiza Parece ser que Georgina es fan de sus videos #Boukie #Foodie #KAPRAdiner #CR7
@somoskapra

Estoy es MUY HEAVY @boukie va a ser chef privada de CRISTIANO RONALDO durante sus vacaciones en Ibiza Parece ser que Georgina es fan de sus videos #Boukie #Foodie #KAPRAdiner #CR7

Fighters - OctaSounds

El caso se volvió viral en medios europeos por la magnitud del pago: 1,1 millón de dólares por apenas una semana de trabajo, cifra que refleja el nivel de vida de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los deportistas mejores pagos del planeta.

Dicha experiencia marcó también un salto profesional para la propia García Bou, quien comenzó como creadora de contenido gastronómico y hoy se posiciona como una de las chefs privadas más solicitadas por celebridades de distintos rincones del planeta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Chilenos quisieron vengarse y vandalizaron la sede de Independiente... de Concepción

Chilenos quisieron vengarse y vandalizaron la sede de Independiente... de Concepción

Por Redacción Deportes
El astro portugués, desde su arribo a Al Nassr en 2022, todavía no pudo gritar campeón en Arabia Saudita. Ha disputado 5 finales.

Cristiano Ronaldo y su récord histórico en la Supercopa de Arabia Saudita, pero sin título

Por Redacción Deportes
Juan Román Riquelme frenó la búsqueda de un manager

Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro del mánager de Boca

Por Redacción Deportes
Ousmane Dembélé, actual figura del Paris Saint-Germain, recordó su pasado junto a Lionel Messi

Ousmane Dembelé habló de Lionel Messi y la charla que marcó su paso por el Barcelona: "Tendría que ser serio"

Por Redacción Deportes