Cristiano Ronaldo pagó 1 millón de dólares a una empleada: la historia detrás del insólito acuerdo

El astro portugués sorprendió con un pago descomunal a una famosa chef que trabajó siete días para él y su familia en Ibiza.

Cristiano Ronaldo, leyenda de la Selección de Fútbol de Portugal y actual futbolista del Al-Nassr, sorprendió nuevamente fuera de los terrenos de juego por una noticia que sucedió en su periodo de vacaciones. Se trata de una contratación que dio mucho de que hablar, ya que le costó más de 1 millón de dólares.

El futbolista portugués contrató a Marta García Bou, conocida en redes sociales como “Boukie”, para que se ocupara de la cocina a bordo de su yate de lujo. La elección no fue casual: la joven valenciana, que acumula cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, fue contactada directamente por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, a través de un mensaje privado en la red social.

Embed Cristiano Ronaldo y Georgina en su Yate de vacaciones en Mallorca pic.twitter.com/B2BaSITF3J — Arielipillo (@arielipillo) July 11, 2025 ¿En que consistió el acuerdo millonario entre Cristiano Ronaldo y la famosa chef? El acuerdo establecía atención personalizada durante los siete días de vacaciones de la familia en el Mediterráneo. La propia Bou contó que debía estar disponible en todo momento: “Si los niños querían una tira de asado a las dos de la madrugada, me levantaba y la preparaba con una sonrisa”, aseguró.

El servicio se prestó en un yate valuado en 27 millones de dólares, equipado con cinco suites, cocina moderna, salón principal con mesa de mármol y autonomía para navegar largas distancias sin necesidad de reabastecimiento.

El caso se volvió viral en medios europeos por la magnitud del pago: 1,1 millón de dólares por apenas una semana de trabajo, cifra que refleja el nivel de vida de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los deportistas mejores pagos del planeta.