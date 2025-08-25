25 de agosto de 2025 - 23:13

Video: agónico triunfo de la Selección Argentina de Básquet, que se metió en cuartos de final de la Americup

Los Andes | Redacción Deportes
Todo fue cambiando en los segundos diez minutos. La albiceleste forzó muchísimo en ataque y prácticamente no encontró puntos de campo. Con un 13-0 en contra, después de que los dirigidos por Pablo Prigioni no lograran sumar durante casi 9 minutos, salvo desde la línea de tiros libres. Con muchísimos errores, se fueron al descanso largo cayendo por la mínima, 41 a 40.

BASQUET. La Selecci&oacute;n no tuvo un gran partido, pero cumpli&oacute; con la victoria y est&aacute; entre los mejores ocho de la Americup.

A la vuelta de los vestuarios, no cambió demasiado la historia para Argentina. Con poca rotación del balón y forzando demasiado desde el uno contra uno, perdió consistencia en ambos costados de la cancha, permitiendo que su rival estire las ventajas. Cuando logró calibrar la defensa en zona, complicó la circulación de Colombia y empezó a reponerse, pero aún con mucho para mejorar en los últimos diez.

De la mano de Corbalan y Fernández, la selección de nuestro país volvió a tomar la delantera, pero sin terminar de consolidar lo necesario para llegar al cierre con tranquilidad. Una sequía y una serie de errores volvieron a inclinar la balanza a favor de los cafeteros, que estuvieron muy cerca de llevarse la victoria. Un palmeo milagroso de Nicolás Brussino desató el festejo de Argentina, que no jugó bien, pero cumplió ante la ausencia de tres jugadores claves.

