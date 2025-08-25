Video: agónico triunfo de la Selección Argentina de Básquet, que se metió en cuartos de final de la Americup

BASQUET. La Selección no tuvo un gran partido, pero cumplió con la victoria y está entre los mejores ocho de la Americup.

BASQUET. La Selección no tuvo un gran partido, pero cumplió con la victoria y está entre los mejores ocho de la Americup.

Argentina cerró la fase de grupos de la Americup con una agónica victoria ante Colombia, por 84 a 82, gracias a una conversión de Nicolás Brussino en el último segundo. Con este resultado, se metió en los cuartos de final de la Americup y espera rival para la próxima etapa.

El análisis del triunfo de la Selección Argentina ante Colombia en la Americup Un primer cuarto muy inteligente de la Selección, que encontró puntos en Juan Fernández (12) y desde la buena rotación del balón para encontrar puntos cerca del aro (9/11 en dobles). No necesitó de una efectividad desmedida desde el perímetro, pero también encontró un par de anotaciones que le dieron aire y le permitieron escaparse a 16 en su mejor momento.

GzO6mOKXwAAcBBF BASQUET. La Selección no tuvo un gran partido, pero cumplió con la victoria y está entre los mejores ocho de la Americup. Gentileza. A la vuelta de los vestuarios, no cambió demasiado la historia para Argentina. Con poca rotación del balón y forzando demasiado desde el uno contra uno, perdió consistencia en ambos costados de la cancha, permitiendo que su rival estire las ventajas. Cuando logró calibrar la defensa en zona, complicó la circulación de Colombia y empezó a reponerse, pero aún con mucho para mejorar en los últimos diez.