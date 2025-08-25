Duras sanciones para la Selección de básquet tras la pelea contra República Dominicana en la AmeriCup. 

Atento Scaloni: el golazo de Nico Paz para la victoria del Como en la Serie A

A Argentina acaba de perder na quadra e na porrada para a República Dominicana pela Copa América de Basquete. David Jones-Garcia, do Spurs, colocou um argentino no chão com uma pancada. pic.twitter.com/v4W82T8MYU

En lo que respecta a la Federación Argentina de Básquet también tuvo una multa de 25 mil dólares, aunque solo deberá abonar 12.500. El resto quedará en suspenso por un período de prueba de tres años.

En cuanto a la Selección de República Dominicana, David Jones, uno de sus mejores jugadores, fue suspendido por dos Juegos Oficiales FIBA, mientras que Juan Guerrero y Juan Suero solo cumplirán un partido de pena.

En tanto, Ángel Delgado está suspendido por un Juego Oficial FIBA por un período de prueba de tres años. Si el jugador comete la misma infracción o una similar durante el período de prueba, será suspendido inmediatamente por un juego, además de cualquier sanción impuesta por la nueva infracción.

Al igual que Argentina, la Federación de Básquet de República dominicana también deberá pagar multas similares a las del conjunto nacional.

Argentina volverá a salir a la cancha este lunes contra Colombia, partido en el que se jugará la clasificación a la siguiente ronda del torneo en el Grupo C.