4 de junio de 2026 - 16:46

Luz verde para el "Dibu": Martínez será el arquero titular en el debut de la Selección Argentina ante Argelia

Pese a su fractura en el dedo anular de la mano derecha, el Dibu Martínez llegará en óptimas condiciones al estreno del próximo 16 de junio en Kansas.

El peculiar entrenamiento de Dibu Martínez para llegar al debut de la Selección en el Mundial.&nbsp;

El peculiar entrenamiento de Dibu Martínez para llegar al debut de la Selección en el Mundial. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Hay tranquilidad en el búnker de la Selección Argentina. A pesar de las alarmas iniciales, Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero titular en el estreno de la Albiceleste en el Mundial, programado para el próximo martes 16 de junio a las 22 en Kansas.

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Cuidados extremos: el plan de recuperación del "Dibu"

Aunque las primeras imágenes de su mano entablillada en Inglaterra encendieron las alarmas, el propio futbolista llevó calma a los hinchas con un optimista "llego, llego" antes de subirse al micro de entrenamiento. Para asegurar su presencia ante Argelia, el cuerpo técnico diseñó un plan de contingencia estricto:

  • Sin amistosos: Martínez quedó descartado para los partidos preparatorios ante Honduras e Islandia.

  • Inmovilización: Mantendrá la venda y la tablilla protectora durante los próximos días para acelerar la cicatrización.

  • Sin guantes especiales: Se descartó el uso de un guante de cuatro dedos; usará su equipamiento habitual una vez que reciba el alta médica.

En la práctica abierta se pudo ver al arquero realizando trabajos de kinesiología y ejercicios enfocados casi exclusivamente en el juego con los pies, entrenando sin guantes y utilizando una sola mano para no arriesgar la zona afectada. Para el debut mundialista habrán pasado 37 días desde la lesión, un tiempo prudencial para este tipo de contingencias físicas en el puesto.

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Dibu Mart&iacute;nez y una recuperaci&oacute;n muy particular de cara al debut del Mundial 2026.&nbsp;

Dibu Martínez y una recuperación muy particular de cara al debut del Mundial 2026.

El arco en los amistosos: Rulli pica en punta

Con el "Dibu" preservado, Lionel Scaloni ya empieza a delinear quién custodiará los tres palos en los ensayos previos. Para el primer amistoso ante Honduras —este sábado a las 22 en la Universidad de Texas—, Gerónimo Rulli se perfila como el titular, manteniendo la lógica del primer ensayo táctico de la semana. La única duda del cuerpo técnico es si el actual arquero del Olympique de Marsella sumará la totalidad de los minutos previos al Mundial o si Juan Musso tendrá su oportunidad de mostrarse en el segundo compromiso ante Islandia.

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