Lautaro Martínez mostró su otra pasión y se llevó todos los elogios en una práctica diferente de la Selección Argentina

La Selección Argentina continúa con su puesta a punto para el Mundial 2026 , aunque en las últimas horas el protagonismo no estuvo en una pelota de fútbol. Durante una jornada de entrenamiento en Kansas City, los dirigidos por Lionel Scaloni se animaron a probar suerte en una cancha de básquet y dejaron imágenes que llamaron la atención de los hinchas.

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Un video difundido por las redes oficiales de la Selección mostró a varios futbolistas participando de una competencia de lanzamientos al aro en el Compass Minerals National Performance Center, donde el plantel realiza parte de su preparación para la Copa del Mundo.

Entre todos los participantes, quien más destacó fue Lautaro Martínez . El delantero del Inter exhibió una mecánica de lanzamien to que despertó elogios incluso fuera del ámbito futbolístico.

[DEPORTES] Con un Lautaro Martínez en llamas y "Dibu" Martínez "de zurda", la Selección se animó al básquet en la previa del Mundial. https://t.co/Z0hjVjlQTa pic.twitter.com/dwMqtrFesq

La cuenta oficial de la Confederación Argentina de Básquet resaltó su técnica con un mensaje dedicado al atacante y a Nicolás Tagliafico, otro de los futbolistas que mostró precisión en sus intentos.

El desempeño del Toro no sorprendió a quienes conocen su historia. Antes de convertirse en una de las figuras del fútbol argentino, Lautaro estuvo muy cerca de inclinarse por el básquet. Nacido y criado en Bahía Blanca , una de las ciudades con mayor tradición basquetbolística del país, practicó ambos deportes durante su adolescencia y recién a los 15 años tomó la decisión definitiva de apostar por el fútbol profesional.

image Nicolás Tagliafico otro de los grandes lanzadores en el seleccionado. @CABB

El Dibu también se animó

Otro de los protagonistas fue Emiliano Martínez. El arquero realizó varios lanzamientos utilizando solamente una mano debido a la fractura que todavía arrastra en una de sus extremidades superiores.

El marplatense continúa recuperándose de esa lesión y por el momento trabaja con algunas limitaciones, aunque eso no le impidió sumarse al momento recreativo junto a sus compañeros.

También participaron Nicolás González, Julián Álvarez y otros integrantes del plantel, en una actividad pensada para relajar tensiones en la antesala de los compromisos amistosos.

Scaloni prueba variantes

Mientras el grupo disfrutaba de un momento diferente, el cuerpo técnico también avanzó con los ensayos futbolísticos de cara al amistoso frente a Honduras.

Durante la práctica, Roberto Ayala diagramó un posible equipo con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José López.

La formación presentó algunas modificaciones respecto de los entrenamientos anteriores y mantiene abierta la disputa por algunos lugares en la lista definitiva.

image Lionel Messi hizo trabajos diferenciado, pero mostró una gran recuperación durante la práctica. @AFA

Las situaciones de Messi y Julián

Lionel Messi y Julián Álvarez continúan trabajando de manera diferenciada. El capitán se recupera de una sobrecarga muscular sufrida en la MLS y la intención es preservarlo para evitar riesgos.

La situación de Julián es distinta. El delantero se sometió a un tratamiento con plasma para aliviar una molestia en el tobillo, una lesión que demandará un seguimiento especial durante los próximos días.

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial sigue avanzando, la Selección combina exigencia y relajación en Kansas. Y por un rato, los campeones del mundo demostraron que también pueden destacarse lejos del fútbol.