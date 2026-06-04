Costa de Marfil sorprendió a Francia en Nantes en un amistoso rumbo al Mundial

Costa de Marfil dio la sorpresa en Nantes al vencer 2 a 1 a Francia en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 , en un encuentro donde ambos seleccionados aprovecharon para probar variantes y ajustar detalles de cara a la cita internacional.
El equipo francés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un remate desde fuera del área de Rayan Cherki, que parecía encaminar una noche tranquila para los dirigidos por Didier Deschamps.
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Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento. Las modificaciones en ambos equipos favorecieron a Costa de Marfil, que encontró mayor intensidad y terminó dando vuelta el resultado.
Guéla Doué marcó el empate parcial y Amad Diallo, futbolista del Manchester United, convirtió el tanto que selló la victoria africana en suelo francés.
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Mbappé volvió, pero sin impacto
Uno de los focos del partido fue el regreso de Kylian Mbappé, quien disputó 45 minutos tras recuperarse de una lesión que lo había marginado del cierre de temporada con el Real Madrid. El delantero no logró destacarse en su vuelta a la actividad.
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Preparación rumbo al Mundial
Francia continuará su puesta a punto con un amistoso ante Irlanda del Norte antes de viajar a Norteamérica, donde disputará la Copa del Mundo.
Costa de Marfil, por su parte, llega con impulso a la recta final de preparación y ya enfoca su participación en el torneo.
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Los grupos mundialistas
Francia integrará el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega, con debut programado ante el conjunto africano en Nueva Jersey.
Costa de Marfil, en tanto, compartirá el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao, en una zona de alta exigencia que comenzará frente al conjunto sudamericano.