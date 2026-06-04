4 de junio de 2026 - 18:59

Costa de Marfil sorprendió a Francia en Nantes en un amistoso rumbo al Mundial

El seleccionado africano ganó 2 a 1 en Nantes en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo. Rayan Cherki abrió el marcador, pero Costa de Marfil lo dio vuelta en el segundo tiempo.

El equipo europeo dominó en el inicio, pero el complemento fue todo para el conjunto africano que terminó imponiéndose.&nbsp;

El equipo europeo dominó en el inicio, pero el complemento fue todo para el conjunto africano que terminó imponiéndose. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El equipo francés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un remate desde fuera del área de Rayan Cherki, que parecía encaminar una noche tranquila para los dirigidos por Didier Deschamps.

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Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento. Las modificaciones en ambos equipos favorecieron a Costa de Marfil, que encontró mayor intensidad y terminó dando vuelta el resultado.

Guéla Doué marcó el empate parcial y Amad Diallo, futbolista del Manchester United, convirtió el tanto que selló la victoria africana en suelo francés.

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Mbappé volvió, pero sin impacto

Uno de los focos del partido fue el regreso de Kylian Mbappé, quien disputó 45 minutos tras recuperarse de una lesión que lo había marginado del cierre de temporada con el Real Madrid. El delantero no logró destacarse en su vuelta a la actividad.

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Preparación rumbo al Mundial

Francia continuará su puesta a punto con un amistoso ante Irlanda del Norte antes de viajar a Norteamérica, donde disputará la Copa del Mundo.

Costa de Marfil, por su parte, llega con impulso a la recta final de preparación y ya enfoca su participación en el torneo.

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Los grupos mundialistas

Francia integrará el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega, con debut programado ante el conjunto africano en Nueva Jersey.

Costa de Marfil, en tanto, compartirá el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao, en una zona de alta exigencia que comenzará frente al conjunto sudamericano.

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