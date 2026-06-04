Costa de Marfil sorprendió a Francia en Nantes en un amistoso rumbo al Mundial

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El equipo francés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un remate desde fuera del área de Rayan Cherki, que parecía encaminar una noche tranquila para los dirigidos por Didier Deschamps.

Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento . Las modificaciones en ambos equipos favorecieron a Costa de Marfil, que encontró mayor intensidad y terminó dando vuelta el resultado.

PISALA, MAGO. Luego de un enganche TOP, como en el barrio, Cherki encontró el espacio y remató cruzado para marcar el 1-0 de Francia ante Costa de Marfil. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F3uguP9pWk

Guéla Doué marcó el empate parcial y Amad Diallo, futbolista del Manchester United, convirtió el tanto que selló la victoria africana en suelo francés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062626309403025806&partner=&hide_thread=false FUERA DE CONTEXTO. El hombrazo de Kessie al árbitro en Francia vs. Costa de Marfil... ¡¡REALMENTE INSÓLITO!!



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Mbappé volvió, pero sin impacto

Uno de los focos del partido fue el regreso de Kylian Mbappé, quien disputó 45 minutos tras recuperarse de una lesión que lo había marginado del cierre de temporada con el Real Madrid. El delantero no logró destacarse en su vuelta a la actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062633267157737800&partner=&hide_thread=false ¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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Preparación rumbo al Mundial

Francia continuará su puesta a punto con un amistoso ante Irlanda del Norte antes de viajar a Norteamérica, donde disputará la Copa del Mundo.

Costa de Marfil, por su parte, llega con impulso a la recta final de preparación y ya enfoca su participación en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062640944600518931&partner=&hide_thread=false ¡¡BATACAZO EN NANTES!! Agónico GOLAZO de Amad Diallo (sí, el delantero del Manchester United), que le pegó de primera luego del centro de Guéla Doué para el 2-1 de Costa de Marfil ante Francia...



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Los grupos mundialistas

Francia integrará el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega, con debut programado ante el conjunto africano en Nueva Jersey.

Costa de Marfil, en tanto, compartirá el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao, en una zona de alta exigencia que comenzará frente al conjunto sudamericano.