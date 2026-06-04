4 de junio de 2026 - 18:28

Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años y Alfaro emociona con un mensaje cargado de sentimiento

El entrenador argentino encabezó la presentación de la lista para el Mundial 2026 y dejó una conferencia marcada por la emoción, el regreso de la Albirroja tras 16 años y la baja de Adam Bareiro.

El entrenador, Gustavo Alfaro habló durante más de una hora sobre el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo, la ilusión del país y las dificultades de armar la lista definitiva.

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El técnico argentino participó de un video institucional donde se dio a conocer la nómina definitiva y luego encabezó una extensa conferencia de prensa que se extendió por aproximadamente una hora y 25 minutos, en la que analizó el presente de la Albirroja y el significado del retorno al máximo escenario del fútbol.

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“Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión”, expresó Alfaro, visiblemente conmovido por el contexto. En ese sentido, agregó que el impulso del equipo está directamente ligado al sentimiento del pueblo paraguayo: “Esa efervescencia no nos intimida, es la energía que nos empuja”.

El entrenador también hizo referencia a la dificultad del proceso y al impacto emocional que implica conformar la lista definitiva. “Es muy ingrato estar en este lugar, pero es lo que me toca”, señaló.

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"Me voy al Mundial lleno de amor, con un coraz&oacute;n que explota. Tengo la pasi&oacute;n de un pueblo que me dio amor y el sentimiento m&aacute;s noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente", dijo Alfaro.

"Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente", dijo Alfaro.

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La baja de Adam Bareiro

Uno de los puntos de la conferencia fue la ausencia de Adam Bareiro, quien quedó fuera de la convocatoria por una lesión. El delantero sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen, lo que lo marginó del proceso final.

Alfaro destacó su nivel previo a la lesión y lamentó su baja: “Venía teniendo un semestre extraordinario”, explicó, aunque aclaró que la decisión final no estaba garantizada incluso antes del problema físico.

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Un grupo competitivo para el debut

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De cara al Mundial, el entrenador anticipó un escenario exigente para la Albirroja. Paraguay integrará un grupo parejo, en el que cualquier selección podría avanzar o quedar eliminada.

El debut será ante Estados Unidos el viernes 12 de junio en California. Luego enfrentará a Turquía y cerrará la fase de grupos frente a Australia.

Con este regreso, Paraguay volverá a decir presente en una Copa del Mundo tras 16 años, en un proceso que combina expectativa deportiva y una fuerte carga emocional liderada por Alfaro.

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