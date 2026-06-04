Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años y Alfaro emociona con un mensaje cargado de sentimiento

La Selección de Paraguay volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia , en un regreso que quedó marcado por la emoción de su entrenador, Gustavo Alfaro, durante la presentación oficial de la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.

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El técnico argentino participó de un video institucional donde se dio a conocer la nómina definitiva y luego encabezó una extensa conferencia de prensa que se extendió por aproximadamente una hora y 25 minutos, en la que analizó el presente de la Albirroja y el significado del retorno al máximo escenario del fútbol.

EL SABLE DEL MARISCAL LÓPEZ ESTÁ EN MANOS DE LA ALBIRROJA | Gustavo Alfaro reveló que el presidente Santiago Peña entregó una réplica del sable del Mcal. López al capitán Gustavo Gómez como símbolo de patriotismo y motivación para la gran cita mundialista. … pic.twitter.com/vmPBcDkjOg

"Nosotros sentimos que hemos podido otorgar felicidad y eso es algo único, algo que no tiene precio", Gustavo Alfaro, entrenador de la selección paraguaya. Viví el #MundialXTrece #Trece #SiempreConectados pic.twitter.com/BgHWdcDvYR

“Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión”, expresó Alfaro, visiblemente conmovido por el contexto. En ese sentido, agregó que el impulso del equipo está directamente ligado al sentimiento del pueblo paraguayo: “Esa efervescencia no nos intimida, es la energía que nos empuja”.

El entrenador también hizo referencia a la dificultad del proceso y al impacto emocional que implica conformar la lista definitiva. “Es muy ingrato estar en este lugar, pero es lo que me toca”, señaló.

image "Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente", dijo Alfaro. Gentileza.

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Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, se refirió a la situación de Adam Bareiro y su no convocatoria de cara al #MundialEnDSPORTS.#SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/UyzaaNOH0o — DSPORTS (@DSports) June 4, 2026

La baja de Adam Bareiro

Uno de los puntos de la conferencia fue la ausencia de Adam Bareiro, quien quedó fuera de la convocatoria por una lesión. El delantero sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen, lo que lo marginó del proceso final.

Alfaro destacó su nivel previo a la lesión y lamentó su baja: “Venía teniendo un semestre extraordinario”, explicó, aunque aclaró que la decisión final no estaba garantizada incluso antes del problema físico.

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"A la felicidad hay que conquistarla, y nosotros sentimos que hemos tenido la posibilidad de dar felicidad, y eso es algo único", señaló Gustavo Alfaro.https://t.co/Mg945D5iuG pic.twitter.com/wPiw5o5jL9 — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 4, 2026

Un grupo competitivo para el debut

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TigoSportsPY/status/2062579999115256314&partner=&hide_thread=false "Creo que el Grupo es muy parejo, cualquiera puede pasar y cualquiera puede quedar afuera. Creo que será peleado hasta el final. Paraguay está en un proceso de construcción, buscando su mejor versión".



Gustavo Alfaro, DT de la @Albirroja.#TSNoticiasPY pic.twitter.com/K6t5UMaQ8G — Tigo Sports (@TigoSportsPY) June 4, 2026

De cara al Mundial, el entrenador anticipó un escenario exigente para la Albirroja. Paraguay integrará un grupo parejo, en el que cualquier selección podría avanzar o quedar eliminada.

El debut será ante Estados Unidos el viernes 12 de junio en California. Luego enfrentará a Turquía y cerrará la fase de grupos frente a Australia.

Con este regreso, Paraguay volverá a decir presente en una Copa del Mundo tras 16 años, en un proceso que combina expectativa deportiva y una fuerte carga emocional liderada por Alfaro.