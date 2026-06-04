4 de junio de 2026 - 18:39

Los 10 récords históricos que estallarán en el Mundial 2026: las marcas de Messi y el peligro de Batistuta

Lionel Messi busca superar marcas legendarias en el Mundial 2026, mientras Batigol expone su lugar en la historia de la competencia.

Los 10 récords que estarán en juego en el Mundial 2026: los que busca romper Messi y el que arriesga Batistuta.&nbsp;

Los 10 récords que estarán en juego en el Mundial 2026: los que busca romper Messi y el que arriesga Batistuta. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Mundial 2026 se prepara para ser una edición histórica, no solo por su formato ampliado y su sede compartida entre Estados Unidos, Canadá y México, sino porque pondrá en juego 10 récords emblemáticos forjados a través de la historia del torneo más importante del fútbol.

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Entre los protagonistas principales aparece, una vez más, Lionel Messi, que llega a Norteamérica con la chance de dejar su huella en varios rubros. Pero no es el único: figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane y hasta el arquero mexicano Guillermo Ochoa tiene como objetivos lograr marcas que parecían inalcanzables.

Los seis Mundiales de Messi y Cristiano: un registro inédito

Hasta ahora, solo seis jugadores lograron disputar cinco Copas del Mundo: los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez, el alemán Lothar Matthäus, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero en 2026, el argentino y el portugués quedarán solos en la cima: cuando salten a la cancha, alcanzarán la increíble cifra de seis Mundiales jugados.

El caso de Guillermo Ochoa es particular: estará en su sexta cita mundialista, aunque solo sumó minutos en cuatro de ellas.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo una de las estrellas del Mundial 2026.&nbsp;

Cristiano Ronaldo una de las estrellas del Mundial 2026.

Messi, a un paso de destronar a Klose en victorias

El alemán Miroslav Klose ostenta el récord de 17 victorias en Mundiales, pero Messi lo sigue de cerca con 16. Si la Selección argentina gana al menos un partido en la fase de grupos (enfrentará a Argelia, Austria y Jordania), el astro de Inter Miami quedará como el futbolista con más triunfos en la historia de la Copa.

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Miroslav Klose y Lionel Messi.Qui&eacute;n convertir&aacute; m&aacute;s goles en Mundiales. Por ahora, gana el alem&aacute;n.&nbsp;

Miroslav Klose y Lionel Messi.Quién convertirá más goles en Mundiales. Por ahora, gana el alemán.

La carrera por los goles: Klose, Messi y Mbappé

Klose también es el máximo goleador de los Mundiales, con 16 tantos. Pero esa marca está bajo amenaza: Messi suma 13 y Mbappé, con apenas 27 años, ya lleva 12. Detrás aparecen Harry Kane y Cristiano Ronaldo, ambos con 8 goles.

Batistuta, en la mira: el récord de los dos tripletes

Gabriel Batistuta es el único que logró dos hat-tricks en Mundiales. Pero esa hazaña puede quedar atrás si alguno de los artilleros en carrera —Kane, Mbappé, Cristiano Ronaldo o Gonçalo Ramos— repite la proeza en Norteamérica.

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El Batigol es el &uacute;nico jugador con dos tripletes en la Copa del Mundo.&nbsp;

El Batigol es el único jugador con dos tripletes en la Copa del Mundo.

Cafú y las finales: Messi y Mbappé quieren igualar

El brasileño Cafú es el único que sumó minutos en tres finales de Copa del Mundo (1994, 1998 y 2002). Tanto Messi (finalista en 2014 y 2022) como Mbappé (2018 y 2022) tienen la chance de igualarlo si sus selecciones llegan al último partido.

Courtois va por el récord de vallas invictas

Los arqueros Peter Shilton (Inglaterra) y Fabien Barthez (Francia) comparten el récord de 10 partidos sin recibir goles en Mundiales. El belga Thibaut Courtois suma 7 y buscará superarlos en la fase de grupos ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El blooper del arquero belga Courtois que casi le cuesta un gol
Courtois va por el r&eacute;cord de vallas invictas

Courtois va por el récord de vallas invictas

Deschamps, tras la marca de partidos dirigidos de Helmut Schön

El alemán Helmut Schön dirigió 25 partidos en Mundiales, un récord que puede caer si Didier Deschamps lleva a Francia al menos hasta semifinales: el DT francés suma 19 encuentros al frente de “Les Bleus”.

El gol más longevo: Pepe expone su récord ante Cristiano, Modric y Dzeko

El portugués Pepe es el goleador más veterano en una fase eliminatoria, con 39 años. Pero en 2026, Cristiano Ronaldo (41), Luka Modric (40) y Edin Dzeko (40) pueden arrebatarle ese lugar.

Los técnicos más veteranos: Koubek y Advocaat, listos para hacer historia

El alemán Otto Rehhagel fue el DT más longevo en un Mundial, con 71 años en Sudáfrica 2010. Pero el checo Miroslav Koubek (74) y el neerlandés Dick Advocaat (78) romperán esa marca en la fase de grupos, dirigiendo a República Checa y Curazao respectivamente.

Rashford, cerca del récord de suplencias de Denilson

El brasileño Denilson jugó 11 partidos de Mundial entrando desde el banco. El inglés Marcus Rashford suma 9 y puede igualar o superar esa marca si repite en 2026

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