La conmovedora confesión de Lautaro Martínez: "Siempre soñé con hacer este gol"

Lautaro Martínez recordó a su familia tras marcar el gol de su vida y confesó que le había anticipado a sus compañeros que iba a entrar y definir el partido.

La noche de Atlanta quedará grabada a fuego en la historia del fútbol argentino y en la memoria de Lautaro Martínez. Tras convertir el agónico tanto que selló el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra, el "Toro" no pudo contener las lágrimas y abrió su corazón en una entrevista que emocionó a todo un país.

El origen del sueño: el tierno recuerdo de Lautaro a su familia Visiblemente conmovido frente a los micrófonos de TyC Sports, el delantero del Inter de Milán dedicó este logro a quienes lo acompañaron desde el barro. "Siempre soñé con hacer este gol", confesó el bahiense con los ojos vidriosos.

De inmediato, el atacante rememoró sus inicios y la figura de sus padres: "Me acordé de la primera vez que mi viejo me compró unos botines. Y de mi vieja, que jamás dejó de tenderme la cama... eso vale muchísimo más que un gol, que cualquier final".

Lautaro Martinez, el GRAN salvador de la noche, a pura emoción: "Es muy fuerte, siempre soñé con hacer este gol, desde que mi viejo me compró mi primer par de botines" pic.twitter.com/pVI6Z6ZHej — ELNINE (@ElNineES) July 15, 2026 La paternidad y su cambio de mentalidad Lautaro también hizo hincapié en cómo la llegada de sus hijos transformó su forma de vivir el deporte de alta competencia y la enorme presión que este conlleva:

Disfrute del presente: "Mis hijos me cambiaron la vida. Bajé un cambio y ahora disfruto de todo esto".

Madurez profesional: "Hoy me siento un hombre, disfruto del camino y de la vida misma". Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra EFE Una premonición mundialista: "Iba a entrar y lo iba a ganar" Una de las revelaciones más impactantes de la noche fue la promesa que el delantero les hizo a sus compañeros de banco de suplentes antes de que el director técnico decidiera mandarlo a la cancha.