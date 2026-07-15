La conmovedora confesión de Lautaro Martínez: "Siempre soñé con hacer este gol"

La noche de Atlanta quedará grabada a fuego en la historia del fútbol argentino y en la memoria de Lautaro Martínez. Tras convertir el agónico tanto que selló el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra, el "Toro" no pudo contener las lágrimas y abrió su corazón en una entrevista que emocionó a todo un país.
El origen del sueño: el tierno recuerdo de Lautaro a su familia
Visiblemente conmovido frente a los micrófonos de TyC Sports, el delantero del Inter de Milán dedicó este logro a quienes lo acompañaron desde el barro. "Siempre soñé con hacer este gol", confesó el bahiense con los ojos vidriosos.
De inmediato, el atacante rememoró sus inicios y la figura de sus padres: "Me acordé de la primera vez que mi viejo me compró unos botines. Y de mi vieja, que jamás dejó de tenderme la cama... eso vale muchísimo más que un gol, que cualquier final".
La paternidad y su cambio de mentalidad
Lautaro también hizo hincapié en cómo la llegada de sus hijos transformó su forma de vivir el deporte de alta competencia y la enorme presión que este conlleva:
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Disfrute del presente: "Mis hijos me cambiaron la vida. Bajé un cambio y ahora disfruto de todo esto".
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Madurez profesional: "Hoy me siento un hombre, disfruto del camino y de la vida misma".
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
EFE
Una premonición mundialista: "Iba a entrar y lo iba a ganar"
Una de las revelaciones más impactantes de la noche fue la promesa que el delantero les hizo a sus compañeros de banco de suplentes antes de que el director técnico decidiera mandarlo a la cancha.
Lautaro no dudó en confesar que ya se veía festejando: “Lo soñé. Te lo juro por mi vida que se lo dije a Alexis (Mac Allister) y a Facu Medina en el banco: voy a entrar y lo voy a ganar”. Y así fue. El goleador cumplió su palabra, rompió el arco inglés y desató la locura albiceleste en Estados Unidos.
Para cerrar, el "Toro" dejó en claro cuál es el combustible de este plantel que va en busca de otra estrella: “Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”. La Selección argentina ya está en la gran final del Mundial 2026, y el sueño de todo un país sigue más vivo que nunca.