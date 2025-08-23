Cristiano Ronaldo y su récord histórico en la Supercopa de Arabia Saudita, pero sin título

El astro portugués hizo un gol en la final pero su equipo Al Nassr perdió en los penales frente Al Ahli y sigue sin poder ganar un título desde que llegó a la liga saudí.

El astro portugués, desde su arribo a Al Nassr en 2022 , todavía no pudo gritar campeón en Arabia Saudita. Ha disputado 5 finales.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol árabe, aunque el título le sigue esquivando. Este sábado, Al Nassr perdió la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli por penales (5 a 3), tras un empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario. El portugués abrió el marcador con un penal a los 41 minutos, marcando uno de los goles que lo posicionan como el único jugador en la historia en anotar al menos 100 goles con cuatro clubes distintos.

image Cristiano Ronaldo Gentileza. Con su tanto en la final, Ronaldo alcanzó los 100 goles con Al Nassr, sumados a los 101 que marcó en Juventus, 145 con Manchester United y 450 en Real Madrid. Además, superó los 100 tantos con la selección portuguesa, donde acumula 138.

El partido fue intenso. Al Nassr se puso en ventaja con el gol de Ronaldo y luego con un tanto de Marcelo Brozovic a los 82 minutos. Pero Al Ahli igualó sobre la hora con un gol de Roger Ibañez, forzando la tanda de penales donde el equipo de Ronaldo falló un disparo clave y terminó cayendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estigarribiapy_/status/1959241764100886586?t=uxhTY4YXauV_-YD75xxm0g&s=08&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo acaba de anotar su gol número 100 con la camiseta del Al-Nassr



Marcó de penal ante Al-Ahli en la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita.



pic.twitter.com/PIhdx3pLwT — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) August 23, 2025 Desde su arribo a Al Nassr en 2022, Ronaldo, uno de los futbolistas más laureados en actividad con 35 títulos en su carrera, todavía no pudo gritar campeón en Medio Oriente. En su cuarta temporada con el elenco de Riad, fue subcampeón de liga en 2023 y 2024, perdió la final de la Copa del Rey saudí en 2024 y las finales de la Supercopa saudí de 2024 y 2025.

image Los clubes donde Cristiano Ronaldo anotó goles. Gentileza. El equipo dirigido por Jorge Jesús, con figuras como Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez y Kingsley Coman, tendrá que redoblar esfuerzos para darle a Ronaldo el tan ansiado título en esta etapa.