Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro del mánager de Boca

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors quedó disuelto con las partidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, mientras que Marcelo Delgado quedó como único miembro del área. Tras esta decisión, la intención inicial de Juan Román Riquelme era la de encontrar un nuevo mánager que inicie un renovado proceso de trabajo
De inmediato se barajaron nombres de peso como José Pékerman y Carlos Fernando Navarro Montoya, entre otros. Sin embargo, con el correr de los días, la posibilidad de incorporar a un mánager comenzó a diluirse.
Consejo del fútbol
Juan Román Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol
¿Boca tendrá nuevo manager?
Las últimas noticias que llegan desde el predio que Boca posee en Ezeiza, aseguran que Riquelme decidió desacelerar la búsqueda de un manager e incluso condicionarla a una mejora en el presente deportivo del equipo.
Según el periodista Augusto César de ESPN, no hubo charlas formales con los candidatos y la definición del tema no tiene plazo. Este no es el primer caso en el que Riquelme maneja tiempos laxos para la designación de puestos importantes, sino recordemos lo que ocurrió con el cargo de director técnico entre la salida de Fernando Gago, en abril, y la llegada de Miguel Ángel Russo, a fines de mayo, con el Mundial de Clubes encima.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca
¿Qué nombres tiene en mente Juan Román Riquelme?
Según TN, entre los nombres que analiza Riquelme para la eventual designación de un mánager se encuentran:
- Carlos Bianchi: el “Virrey” tiene 76 años y está retirado de la dirección técnica. Su relación con Riquelme siempre fue cercana y es uno de los hombres más valorados por el presidente. Su regreso representaría un golpe de efecto, aunque desde su entorno aseguran que es muy poco probable que retome alguna función profesional en este momento.
Carlos Fernando “Mono” Navarro Montoya: exarquero y coordinador de inferiores al inicio de la gestión Riquelme, se alejó del club para dirigir en el ascenso español y tuvo una breve experiencia como DT en Santamarina de Tandil. Está esperando el llamado de Boca y, según TN, está dispuesto a aceptar.
Alberto “Beto” Márcico: ídolo del club, mantiene una relación cercana con Riquelme, quien lo invitó en varias ocasiones a ver los partidos desde su palco.
José Pékerman: con 75 años, su última experiencia fue en la selección de Venezuela en 2022, tras su histórico ciclo con Colombia. Quienes lo rodean aseguran que está abierto a escuchar un proyecto interesante, ya sea como entrenador o mánager.
Por ahora, Boca deberá esperar y Riquelme define sus tiempos para tomar la decisión que marcará el rumbo del fútbol profesional del club.