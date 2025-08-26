Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro del mánager de Boca

Tras la disolución del Consejo de Fútbol, Riquelme frena la búsqueda de un mánager y condiciona su nombramiento al presente deportivo del club.

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors quedó disuelto con las partidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, mientras que Marcelo Delgado quedó como único miembro del área. Tras esta decisión, la intención inicial de Juan Román Riquelme era la de encontrar un nuevo mánager que inicie un renovado proceso de trabajo

De inmediato se barajaron nombres de peso como José Pékerman y Carlos Fernando Navarro Montoya, entre otros. Sin embargo, con el correr de los días, la posibilidad de incorporar a un mánager comenzó a diluirse.

¿Boca tendrá nuevo manager? Las últimas noticias que llegan desde el predio que Boca posee en Ezeiza, aseguran que Riquelme decidió desacelerar la búsqueda de un manager e incluso condicionarla a una mejora en el presente deportivo del equipo.

Según el periodista Augusto César de ESPN, no hubo charlas formales con los candidatos y la definición del tema no tiene plazo. Este no es el primer caso en el que Riquelme maneja tiempos laxos para la designación de puestos importantes, sino recordemos lo que ocurrió con el cargo de director técnico entre la salida de Fernando Gago, en abril, y la llegada de Miguel Ángel Russo, a fines de mayo, con el Mundial de Clubes encima.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juan Román Riquelme, presidente de Boca ¿Qué nombres tiene en mente Juan Román Riquelme? Según TN, entre los nombres que analiza Riquelme para la eventual designación de un mánager se encuentran: