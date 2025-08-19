19 de agosto de 2025 - 11:33

Hockey Césped: Lautaro Martínez sumó oro para Mendoza

El seleccionado juniors sub 21 venció a Canadá 4 a 2. Este team jugará el Mundial de Hockey césped en la India a fines de noviembre.

Hockey Césped. Los Sub 21 se colgaron una medalla de oro en los Panamericanos de Asunción

Por Gonzalo Tapia

El seleccionado sub 21 de Hockey Césped de caballeros, denominado Los Leoncitos, que es integrado por el mendocino Lautaro Martínez, conquistó la medalla de oro en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y se subieron a lo más alto del podio.

El seleccionado masculino U 21 venció en la final a Canadá por 4 a 2 con goles albicelestes de Mateo Torrigiani, Tomas Ruiz, Nicolas Rodriguez y Bruno Correa. Tras un torneo perfecto, se colgaron la medalla dorada en ASU 2025.

En el comienzo del partido Argentina demostró su superioridad. A falta de un minuto para el cierre del cuarto, Tomás Ruiz lanzó un flick al área donde Mateo Torrigiani controló rápidamente la recepción y lanzó de revés. Con un potente disparo, abrió el marcador del encuentro.

Durante los últimos 15 minutos, Argentina controlaba el partido pero Canadá logró vencer la valla de Joaquin Ruiz y sumar el primer gol que recibió el conjunto nacional en todo el torneo. Sobre el último segundo del partido, una falta le concedió la oportunidad a Canadá de lanzar un penal y achicar la diferencia. Sin embargo, la conversión canadiense no alcanzó para superar a los argentinos, quienes se quedaron con la victoria.

Hace nueve años Los Leones hicieron historia con el oro olímpico en Río 2016. Hoy, los Leoncitos, guiados por Juan Ignacio Gilardi —aquel campeón olímpico—, sellaron el pasaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y encendieron la ilusión del camino hacia el próximo sueño olímpico. Una nueva generación del hockey argentino empieza a escribir su propia historia.

Por delante, los Leoncitos tienen el gran desafío del año: la Copa del Mundo Junior, que se disputará en India del 28 de noviembre al 10 de diciembre.

