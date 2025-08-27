Preocupación en Boca y en Suiza: Morena Beltrán apuntó al presente de Lucas Blondel

La periodista de ESPN encendió la alarma sobre el lateral xeneize, que no suma minutos con Miguel Russo y podría perder terreno en la Selección de Suiza.

La preocupación de Morena Beltrán por el presente de Lucas Blondel en Boca

La situación de Lucas Blondel empieza a generar ruido tanto en Boca Juniors como en la Selección de Suiza. El lateral derecho, que supo ganarse un lugar importante antes de su grave lesión ligamentaria, hoy no tiene continuidad en el equipo de Miguel Ángel Russo y quedó relegado detrás de Luis Advíncula y Juan Barinaga en la consideración del entrenador.

En ese contexto, quien puso el tema sobre la mesa fue Morena Beltrán, periodista de ESPN, que reveló que desde el cuerpo técnico de Suiza ya se comunicaron para conocer el motivo de su ausencia en la cancha: “Querían saber por qué no estaba jugando”, expresó la comunicadora en referencia al interés europeo por el presente del futbolista.

Lucas Blondel subió una foto con Morena Beltrán que generó polémica Lucas Blondel subió una foto con Morena Beltrán que generó polémica La preocupación radica en que Blondel no recibió aún la confirmación oficial de su citación para los compromisos internacionales de septiembre, algo que en ocasiones anteriores llegaba con anticipación. En un momento clave de su carrera, el defensor podría perder terreno en la Selección y, a posteriori, quedaría afuera del Mundial 2026, si su falta de rodaje en Boca se mantiene.

Beltrán también remarcó que la competencia es feroz en el plantel suizo, donde otros laterales, incluso con menos proyección, tienen más minutos en sus clubes. El panorama no es alentador para Blondel, ya que sin continuidad en Boca y con incertidumbre en su futuro internacional, su nombre empieza a sonar más por la falta de acción que por sus actuaciones en el campo.

Lucas Blondel con la camiseta de Suiza Lucas Blondel con la camiseta de Suiza Ante este escenario, su deseo de emigrar a Europa para relanzar su carrera no encontró aún respuestas concretas de la dirigencia, a pocos días que cierre el libro de pases en el viejo continente.