Preocupación en Boca y en Suiza: Morena Beltrán apuntó al presente de Lucas Blondel

La situación de Lucas Blondel empieza a generar ruido tanto en Boca Juniors como en la Selección de Suiza. El lateral derecho, que supo ganarse un lugar importante antes de su grave lesión ligamentaria, hoy no tiene continuidad en el equipo de Miguel Ángel Russo y quedó relegado detrás de Luis Advíncula y Juan Barinaga en la consideración del entrenador.
En ese contexto, quien puso el tema sobre la mesa fue Morena Beltrán, periodista de ESPN, que reveló que desde el cuerpo técnico de Suiza ya se comunicaron para conocer el motivo de su ausencia en la cancha: “Querían saber por qué no estaba jugando”, expresó la comunicadora en referencia al interés europeo por el presente del futbolista.
Lucas Blondel subió una foto con Morena Beltrán que generó polémica
La preocupación radica en que Blondel no recibió aún la confirmación oficial de su citación para los compromisos internacionales de septiembre, algo que en ocasiones anteriores llegaba con anticipación. En un momento clave de su carrera, el defensor podría perder terreno en la Selección y, a posteriori, quedaría afuera del Mundial 2026, si su falta de rodaje en Boca se mantiene.
Beltrán también remarcó que la competencia es feroz en el plantel suizo, donde otros laterales, incluso con menos proyección, tienen más minutos en sus clubes. El panorama no es alentador para Blondel, ya que sin continuidad en Boca y con incertidumbre en su futuro internacional, su nombre empieza a sonar más por la falta de acción que por sus actuaciones en el campo.
Lucas Blondel con la camiseta de Suiza
Ante este escenario, su deseo de emigrar a Europa para relanzar su carrera no encontró aún respuestas concretas de la dirigencia, a pocos días que cierre el libro de pases en el viejo continente.
Los números de Lucas Blondel en Boca Juniors
Desde su llegada al club en 2023, Lucas Blondel disputó 36 partidos oficiales con la camiseta de Boca Juniors, en los que aportó 3 goles y 2 asistencias. Su irrupción fue valorada por la hinchada xeneize debido a la intensidad en la marca y la proyección en ataque, lo que lo convirtió rápidamente en una alternativa confiable en el lateral derecho.
Lucas Blondel, futbolista de Boca
Sin embargo, la grave lesión de ligamentos cruzados sufrida en abril de 2024 frenó su crecimiento. Tras su recuperación, Blondel apenas sumó minutos esporádicos y quedó relegado en la consideración de Miguel Russo y su actualidad genera preocupación tanto en los hinchas de Boca como en la Selección de Suiza.