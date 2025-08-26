26 de agosto de 2025 - 18:06

David contra Goliat: Celtic quedó eliminado de la Champions League por un humilde equipo de Kazajistán

El tradicional club escocés Celtic cayó en penales con el Kairat Almaty de Kazajistán, y no jugará la UEFA Champions League.

El Celtic de Escocia no pudo en penales ante el Kairat Almaty

El Celtic de Escocia no pudo en penales ante el Kairat Almaty

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El futbol del viejo continente entregó este martes una de las historias más exóticas e increíbles de los últimos tiempos. En la fase previa de la UEFA Champions League, el Celtic de Escocia no pudo en penales ante el Kairat Almaty y quedó eliminado.

Leé además

Una bandera que causó polémica en la Premier League.

"Narcotráfico y corrupción": escándalo en la Premier League por una bandera que enfureció al Nottingham Forest

Por Redacción Deportes
Claudio Diablito Echeverri se va del Manchester City

Chau Manchester City: el "Diablito" Echeverri se marcha a Alemania y apunta a brillar en la Champions League

Se trata de un verdadero batacazo por parte de un club humilde, lejano a las grandes luces de los primeros planos de Europa y distante tan sólo por un puñado de kilómetros de China y Kirguistán. La serie estuvo cargada de momentos dignos de una serie de ficción, pero que son reales y alimentan el hito alcanzado.

A lo largo de su meritorio camino en los playoffs, el Kairat Almaty eliminó al NK Olimpija Ljubljana de Eslovenia por un global de 3 a 1, al KuPS de Finlandia con el cual perdió en la ida 2 a 0 y lo revirtió con un contundente 3 a 0 en casa, y al Slovan Bratislava de Eslovaquia por penales.

Eliminar el Celtic en la UEFA Champions League, el partido para la historia del Kairat:

Embed

El Kairat arribó al duelo definitorio tras un meritorio empate a cero en Escocia, logrado la semana anterior. En la revancha, disputada en el Ortalyq Stadon de la región de Almaty, hubo que sufrir más de la cuenta para el milagro.

Los dirigidos por Rafael Urazbakhtin no pudieron contar con su estrella de 16 años Dastan Satpaev (fue comprado por el Chelsea y se irá cuando cumpla 18 años), que purgó una fecha de suspensión. De todas formas, tras 120 minutos de lucha y entrega, el débil logró forzar los penales ante los del Reino Unido.

La cosa empezó mal desde la línea de sentencia, debido a que el futbolista local Gromyko erró su primer disparo. Allí apareció la figura del joven arquero Temirlan Anarbekov, que era suplente pero tuvo que hacerse cargo del momento más importante en la historia del club por la lesión del portero titular, y atajó tres penales.

Embed

De esta forma, el elenco de Kazajistán clasificó por primera vez en su vida a la etapa final de la UEFA Champions League, donde podría verse las caras en la fase de grupos con instituciones de primer nivel mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rodolfo Sánchez, uno de los grandes destacados en el Golf Club Andino. 

Golf Club Andino: ya están los clasificados para competir en el Club Praderas de Buenos Aires

Por Redacción Deportes
Boca Juniors sufre por una baja en la defensa

Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

Por Redacción Deportes
Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato en Boca. 

Mundo Boca: Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato con el Xeneize

Rugby. Estanislao Tao Correa Llano

Rugby: Este sábado Liceo tendrá su final ante Tucumán Rugby en el Jardín de la República.

Por Gonzalo Tapia