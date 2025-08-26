David contra Goliat: Celtic quedó eliminado de la Champions League por un humilde equipo de Kazajistán

El tradicional club escocés Celtic cayó en penales con el Kairat Almaty de Kazajistán, y no jugará la UEFA Champions League.

El futbol del viejo continente entregó este martes una de las historias más exóticas e increíbles de los últimos tiempos. En la fase previa de la UEFA Champions League, el Celtic de Escocia no pudo en penales ante el Kairat Almaty y quedó eliminado.

Se trata de un verdadero batacazo por parte de un club humilde, lejano a las grandes luces de los primeros planos de Europa y distante tan sólo por un puñado de kilómetros de China y Kirguistán. La serie estuvo cargada de momentos dignos de una serie de ficción, pero que son reales y alimentan el hito alcanzado.

A lo largo de su meritorio camino en los playoffs, el Kairat Almaty eliminó al NK Olimpija Ljubljana de Eslovenia por un global de 3 a 1, al KuPS de Finlandia con el cual perdió en la ida 2 a 0 y lo revirtió con un contundente 3 a 0 en casa, y al Slovan Bratislava de Eslovaquia por penales.

Eliminar el Celtic en la UEFA Champions League, el partido para la historia del Kairat: Embed El FC Kairat de Almaty (Kazajstán) jugará la fase de grupos de la Liga de Campeones tras eliminar por penaltis al Celtic. Su portero de 21 años, Temirlan Anarbekov, atajó tres en la tanda Repite el éxito del Astaná en 2015pic.twitter.com/xLY4CicdHO — Fran Olmos (@fran__olmos) August 26, 2025 El Kairat arribó al duelo definitorio tras un meritorio empate a cero en Escocia, logrado la semana anterior. En la revancha, disputada en el Ortalyq Stadon de la región de Almaty, hubo que sufrir más de la cuenta para el milagro.

Los dirigidos por Rafael Urazbakhtin no pudieron contar con su estrella de 16 años Dastan Satpaev (fue comprado por el Chelsea y se irá cuando cumpla 18 años), que purgó una fecha de suspensión. De todas formas, tras 120 minutos de lucha y entrega, el débil logró forzar los penales ante los del Reino Unido.