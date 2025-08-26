26 de agosto de 2025 - 18:21

Mundo Boca: Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato con el Xeneize

El zaguero era la tercera opción de Russo, pero la lesión de Figal y el adelantamiento de Battaglia al medio le abrieron una oportunidad en Boca.

Lautaro Di Lollo se convirti&oacute; en pieza clave del equipo de Miguel Angel Russo en Boca.&nbsp;

Lautaro Di Lollo se convirtió en pieza clave del equipo de Miguel Angel Russo en Boca.

El juvenil dio garantías y se afianzó, lo que no solo le valió la titularidad en el once sino un premio a nivel institucional del presidente Juan Román Riquelme: el club le mejoró y extendió el contrato hasta diciembre de 2029.

Si había un puesto que no daba garantías ni se adjudicaba un dueño a lo largo del 2025, ese era el del primer marcador central. Y el pibe nacido en Brandsen 805, pese a tener en claro que corría de atrás, nunca bajó los brazos y aprovechó esas pocas chances que entrega el cuadro de La Ribera.

Con Nicolás Figal todavía falto de ritmo después de semanas de recuperación y Rodrigo Battaglia adelantado al mediocampo para compartir el eje con Leandro Paredes -al no terminar de sentirse cómodo de 2-, Di Lollo irrumpió como la tercera alternativa y respondió con creces.

endo a los números concretos, Di Lollo ganó 12 de los 19 duelos que disputó en la sumatoria de ambos encuentros; acertó el 88% de su pases y fue clave para que Agustín Marchesín mantuviera la valla invicta del Xeneize.

La clara muestra de que ya dejó de ser una prueba o una rueda de auxilio momentánea se dio el último fin de semana, en el 2-0 ante el Taladro en La Bombonera. Es que Figal ya estaba en óptimas condiciones físicas y aún así Russo decidió ratificar al juvenil y repetir por primera vez la formación de Boca desde su llegada. De no mediar imprevistos, se mantendrá en la zaga el próximo domingo frente a Aldosivi.

