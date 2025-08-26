26 de agosto de 2025 - 16:22

Torneo Clausura: Boca no podrá llevar visitantes a Mar del Plata

El organismo de seguridad bonaerense negó la presencia de hinchas xeneizes en el duelo del domingo frente a Aldosivi. La decisión se tomó tras los incidentes recientes en Avellaneda y la sanción que pesa sobre el Tiburón.

Boca Juniors no podrá llevar sus hinchas al estadio Minella de Mar del Plata, el próximo domingo, cuando visite a Aldosivi por la 7ma. fecha del Torneo Clausura.&nbsp;

Boca Juniors no podrá llevar sus hinchas al estadio Minella de Mar del Plata, el próximo domingo, cuando visite a Aldosivi por la 7ma. fecha del Torneo Clausura. 

Todo lo contrario a Mendoza, Boca no podr&aacute; llevar sus hinchas a Mar del Plata.&nbsp;

Todo lo contrario a Mendoza, Boca no podrá llevar sus hinchas a Mar del Plata.

Por qué Boca no podrá llevar hinchas a Mar del Plata

El plan inicial de AFA era habilitar la presencia de hinchas visitantes, con el aval tanto de Boca como de Aldosivi, pero desde Aprevide rechazaron la posibilidad y lo dejaron en claro con un comunicado oficial.

Así, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán esperar una nueva oportunidad para volver a contar con el aliento en cancha ajena, algo que solo ocurrió en la quinta fecha frente a Independiente Rivadavia, donde 15 mil xeneizes dijeron presente en Mendoza sin incidentes de gravedad.

Por otro,la sanción que recae sobre Aldosivi, castigado con tres fechas sin público (frente a Belgrano, Boca y Argentinos) tras los graves incidentes protagonizados por facciones de su barra en el duelo ante Newell’s.

De esta manera, Boca no podrá llevar a sus hinchas a Mar del Plata y recién aguardará nuevas definiciones de seguridad para saber cuándo volverá a contar con apoyo visitante en el Clausura 2025.

