Torneo Clausura: Boca no podrá llevar visitantes a Mar del Plata

El plan inicial de AFA era habilitar la presencia de hinchas visitantes, con el aval tanto de Boca como de Aldosivi, pero desde Aprevide rechazaron la posibilidad y lo dejaron en claro con un comunicado oficial.

Todo lo contrario a Mendoza, Boca no podrá llevar sus hinchas a Mar del Plata.

Así, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán esperar una nueva oportunidad para volver a contar con el aliento en cancha ajena, algo que solo ocurrió en la quinta fecha frente a Independiente Rivadavia, donde 15 mil xeneizes dijeron presente en Mendoza sin incidentes de gravedad.

Aquella jornada en el Malvinas Argentinas, sin embargo, no estuvo exenta de polémica: el encuentro debió detenerse durante tres minutos por la gran cantidad de bengalas encendidas en la tribuna visitante.

La decisión de Aprevide estuvo influenciada por dos factores centrales. Por un lado, losepisodios de violencia registrados en Avellaneda durante el choque entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana , que encendieron las alarmas en materia de seguridad.

Por otro,la sanción que recae sobre Aldosivi, castigado con tres fechas sin público (frente a Belgrano, Boca y Argentinos) tras los graves incidentes protagonizados por facciones de su barra en el duelo ante Newell’s.

De esta manera, Boca no podrá llevar a sus hinchas a Mar del Plata y recién aguardará nuevas definiciones de seguridad para saber cuándo volverá a contar con apoyo visitante en el Clausura 2025.