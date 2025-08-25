25 de agosto de 2025 - 16:04

Mundo Boca: el Xeneize encaminó las ventas de Saracchi y Taborda al fútbol europeo

En Boca no tiene lugar. El lateral izquierdo uruguayo se marchará a Escocia y el volante emigrará a Grecia.

Vicente Taborda, pieza clave en el Platense campeón, cuyo pase pertenece a Boca, seguirá su carrera en el fútbol europeo.&nbsp;

Vicente Taborda, pieza clave en el Platense campeón, cuyo pase pertenece a Boca, seguirá su carrera en el fútbol europeo. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

La camiseta del Cape Town FC de Sudáfrica inspirada en Boca

Sudáfrica se tiñe de azul y oro: un equipo lanzó una camiseta clon de Boca y causó furor en redes

Por Nicolás Salas
El entrenador celebró la victoria en la Bombonera y llenó de elogios a sus jugadores. 

Russo celebró el triunfo de Boca y elogió a Leandro Paredes por su liderazgo y jerarquía

Por Redacción Deportes

Mundo Boca: el futuro del pibe Taborda

Por el lado del volante, Panathinaikos de Grecia presentó una oferta de 4.500.000 dólares por el 80% de su pase. El Xeneize, que se quedaría con un 20 por ciento pensando en una futura venta, ya inició gestiones con el Calamar, donde el jugador salió campeón del Apertura, ya que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos.

Marcelo Saracchi y su futuro en Escocia

En paralelo, el caso de Saracchi es más simple porque Boca no debe negociar con ningún tercero. El uruguayo quiere irse del club (se entrena apartado del plantel) y Celtic de Escocia avanzó en las negociaciones para quedarse con el lateral mediante un préstamo con cargo y opción de compra, aunque todavía restan acordar los montos definitivos, pero hay tiempo porque en Europa el mercado cierra el 1° de septiembre.

Desde La Ribera hay optimismo con cerrar ambas operaciones este lunes. En el caso de Taborda, la buena relación entre Boca y Platense facilitaría la resolución del traspaso. Por Saracchi, la dirigencia busca elevar la cifra de la cláusula de compra, ya que la primera propuesta de los escoceses fue considerada demasiado baja. En caso de que no haya acuerdo, podrían evaluar cederlo sin opción.

Boca Juniors.jpeg
Saracchi capturó un rebote en el área y reventó el arco de Unión de Santa Fe. Golazo de Boca contra el Tatengue por la Liga Profesional. / Gentileza.

Saracchi capturó un rebote en el área y reventó el arco de Unión de Santa Fe. Golazo de Boca contra el Tatengue por la Liga Profesional. / Gentileza.

El mediocampista de 24 años, que se formó en el club, fue una pieza clave en el título histórico de Platense en el Apertura, donde ya había tenido una buena etapa en 2022/23. En el Xeneize jugó por última vez en el primer semestre de 2024, cuando Diego Martínez era el técnico, pero nunca se ganó un lugar. En total registró 17 presentaciones con esa camiseta. Su venta le permitiría al Xeneize capitalizar una cifra importante y quedarse con un porcentaje pensando en su futuro en Europa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pese a jugar un buen primer tiempo, Boca no pudo abrir el marcador en La Bombonera. 

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca venció a Banfield

Por Juan Azor
Boca Juniors se apresta a enfrentarse con Banfield

Miguel Angel Russo dio la lista de convocados de Boca: sorpresas y ausencias

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo volvió a hablar de Boca Juniors

Marcos Rojo sobre los motivos de su salida de Boca: " Ni yo sé todavía"

Por Redacción Deportes
sebastian battaglia develo que podria ir contra juan roman riquelme: por el bien de la institucion

Sebastián Battaglia develó que podría ir contra Juan Román Riquelme: "Por el bien de la institución"

Por Redacción Deportes