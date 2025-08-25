Mundo Boca: el Xeneize encaminó las ventas de Saracchi y Taborda al fútbol europeo

En Boca no tiene lugar. El lateral izquierdo uruguayo se marchará a Escocia y el volante emigrará a Grecia.

Boca está cerca de cerrar las transferencias a Europa del volante Vicente Taborda, quien está a préstamo en Platense hasta diciembre de 2025, y el defensor Marcelo Saracchi, hoy relegado del plantel que dirige Miguel Ángel Russo.Aunque el Xeneize se retiró del mercado de pases y no sumará más futbolistas, está próximo a desprenderse de un par tras la salida de Marcos Rojo a Racing.

Mundo Boca: el futuro del pibe Taborda Por el lado del volante, Panathinaikos de Grecia presentó una oferta de 4.500.000 dólares por el 80% de su pase. El Xeneize, que se quedaría con un 20 por ciento pensando en una futura venta, ya inició gestiones con el Calamar, donde el jugador salió campeón del Apertura, ya que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos.

Marcelo Saracchi y su futuro en Escocia En paralelo, el caso de Saracchi es más simple porque Boca no debe negociar con ningún tercero. El uruguayo quiere irse del club (se entrena apartado del plantel) y Celtic de Escocia avanzó en las negociaciones para quedarse con el lateral mediante un préstamo con cargo y opción de compra, aunque todavía restan acordar los montos definitivos, pero hay tiempo porque en Europa el mercado cierra el 1° de septiembre.

Desde La Ribera hay optimismo con cerrar ambas operaciones este lunes. En el caso de Taborda, la buena relación entre Boca y Platense facilitaría la resolución del traspaso. Por Saracchi, la dirigencia busca elevar la cifra de la cláusula de compra, ya que la primera propuesta de los escoceses fue considerada demasiado baja. En caso de que no haya acuerdo, podrían evaluar cederlo sin opción.

Boca Juniors.jpeg Saracchi capturó un rebote en el área y reventó el arco de Unión de Santa Fe. Golazo de Boca contra el Tatengue por la Liga Profesional. / Gentileza. El mediocampista de 24 años, que se formó en el club, fue una pieza clave en el título histórico de Platense en el Apertura, donde ya había tenido una buena etapa en 2022/23. En el Xeneize jugó por última vez en el primer semestre de 2024, cuando Diego Martínez era el técnico, pero nunca se ganó un lugar. En total registró 17 presentaciones con esa camiseta. Su venta le permitiría al Xeneize capitalizar una cifra importante y quedarse con un porcentaje pensando en su futuro en Europa.