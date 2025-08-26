26 de agosto de 2025 - 17:02

Los detalles de las entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: ¿La despedida de Lionel Messi?

La Selección Argentina juega su último partido oficial en el país previo al Mundial, y la expectativa por tickets crece. AFA informó todo lo que debés saber

Lionel Messi en Argentina vs Colombia Por&nbsp;EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se prepara para el último duelo oficial de la Selección Argentina en territorio nacional antes de la disputa de la Copa del Mundo de 2026, y lo que podría ser la despedida de Lionel Messi en el país.

Duras sanciones para la Selección de básquet tras la pelea contra República Dominicana en la AmeriCup. 

A esto se suma la sanción que le impuso FIFA por cánticos racistas, y que hará que la tribuna Centenario Baja sea ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales, no pudiendo vender entradas.

La Selecci&oacute;n Argentina recibe a Venezuela

Por estos condimentos, el encuentro ante Venezuela se especula que tendrá una altísima demanda de los fanáticos, que buscarán llenar el Monumental para una función más del mejor del mundo y su banda, dándole el cierre a un año de gran nivel del equipo.

El expendio general de entradas será a partir del miércoles 27/08 desde las 17 horas, mientras que la venta exclusiva American Express inició este martes 26/08. Se espera que los tickets más económicos se agoten con rapidez.

Precios de las entradas para la Selección Argentina vs. Venezuela:

La definición de Julián Álvarez coronó una acción colectiva que empieza a ser costumbre en Argentina.

  • Popular - $90.000
  • Popular MENOR - $29.000
  • Sívori y Centenario ALTA - $158.000
  • Sívori y Centenario MEDIA - $320.000
  • San Martin y Belgrano ALTA - $260.000
  • San Martín y Belgrano BAJA - $450.000
  • San Martín Y Belgrano MEDIA - $480.000

Canje y retiro de entradas para ver a Argentina:

El canje (retiro de tickets) se realizará en boleterías del estadio Más Monumental (River Plate). Los siguientes días y horarios:

  • Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13
  • Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15
  • Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15
  • Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15
  • MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).
  • PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com NO tendrán ingreso el día del partido, los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.
