Los detalles de las entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: ¿La despedida de Lionel Messi?

La Selección Argentina juega su último partido oficial en el país previo al Mundial, y la expectativa por tickets crece. AFA informó todo lo que debés saber

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se prepara para el último duelo oficial de la Selección Argentina en territorio nacional antes de la disputa de la Copa del Mundo de 2026, y lo que podría ser la despedida de Lionel Messi en el país.

A esto se suma la sanción que le impuso FIFA por cánticos racistas, y que hará que la tribuna Centenario Baja sea ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales, no pudiendo vender entradas.

THIAGO ALMADA.jpeg La Selección Argentina recibe a Venezuela Por estos condimentos, el encuentro ante Venezuela se especula que tendrá una altísima demanda de los fanáticos, que buscarán llenar el Monumental para una función más del mejor del mundo y su banda, dándole el cierre a un año de gran nivel del equipo.

El expendio general de entradas será a partir del miércoles 27/08 desde las 17 horas, mientras que la venta exclusiva American Express inició este martes 26/08. Se espera que los tickets más económicos se agoten con rapidez.

Precios de las entradas para la Selección Argentina vs. Venezuela: Selección Argentina La definición de Julián Álvarez coronó una acción colectiva que empieza a ser costumbre en Argentina. Cristian Soto/Photosport Popular - $90.000

Popular MENOR - $29.000

Sívori y Centenario ALTA - $158.000

Sívori y Centenario MEDIA - $320.000

San Martin y Belgrano ALTA - $260.000

San Martín y Belgrano BAJA - $450.000

San Martín Y Belgrano MEDIA - $480.000