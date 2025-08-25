Selección Argentina: todoss los detalles del sorteo del Mundial 2026, con lugar y día confirmados

FIFA brindó detalles sobre cómo se realizará el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha a agendar es el viernes 5 de diciembre a las 12 hora local (11 de Argentina) y el evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

FIFA abrió la inscripción de voluntarios para el Mundial 2026: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Ese día se conocerán los grupos sorteados para 42 de los 48 seleccionados clasificados a la máxima cita del fútbol mundial, que tiene a Argentina como campeón defensor tras la conquista en Qatar en diciemrbe de 2022.

¡OFICIAL! El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre en el en el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C. Lo confirmó Donald Trump junto a Gianni Infantino. pic.twitter.com/nsj9uRJhlL

Será el primer Mundial que tendrá a tres países como coorganizadores y el primero con 48 seleccionados nacionales. Serán 16 las ciudades sede de la Copa del Mundo (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", avisó hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tras reunirse con Gianni Infantino , el mandamás de la FIFA

Infantino le devolvió la gentileza y le cedió el trofeo más preciado: " Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarla, porque es solo para los ganadores. Y como usted es un ganador, por supuesto que también puede tocarla ", expresó el suizo.

Trump quedó maravillado por el éxito que tuvo el Mundial de Clubes disputado en su país durante junio y julio de este año y su fanatismo por el fútbol ha crecido muchísimo en los últimos meses, envalentonado por su relación con Infantino y entusiasmado por los eventos que su país ha organizado y seguirá organizando.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina campeón del Mundo 2022. Gentileza.

Ya hay diez selecciones clasificadas para el Mundial 2026 a través de las Eliminatorias: Argentina, Australia; Brasil; Ecuador, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Uzbekistán. A esta decena hay que sumarles los tres combinados que organizarán el evento: Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el sorteo del 5 de diciembre se conocerán 42 de los 48 equipos que participarán del Mundial. Los otros seis clasificados se conocerán más tarde a través de los respectivos repechajes de marzo del próximo año

.