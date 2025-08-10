10 de agosto de 2025 - 13:31

FIFA abrió la inscripción de voluntarios para el Mundial 2026: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

La Federación Internacional de Fútbol Asociación lanzó la inscripción para participar del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.

La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A menos de un año del comienzo del Mundial 2026, la FIFA abrió oficialmente el registro para quienes deseen formar parte del programa de voluntarios de la máxima cita futbolística, que se disputará en los países de México, Estados Unidos y Canadá.

Leé además

Flavio Briatore, líder de Alpine

Flavio Briatore bajo presión: el nuevo CEO de Alpine lanzó un durísimo ultimátum al equipo

Por Redacción Deportes
Flavio Briatore y Franco Colapinto

Flavio Briatore no se calló nada sobre el presente de Alpine y lanzó una advertencia a Franco Colapinto

Por Redacción Deportes

Se trata de un llamado masivo que invita a miles de personas a postularse para colaborar en la organización y con el desarrollo del torneo más importante del fútbol mundial. Además, dicho proceso incluye desde la inscripción digital hasta entrevistas que ayudarán a seleccionar a los aspirantes para distintas funciones clave durante lo que dure el evento.

¿En qué consiste la figura del voluntaria en la Copa Mundial de la FIFA?

Las funciones del voluntario van desde la logística y la coordinación de accesos hasta la atención a medios y apoyo en zonas de aficionados. Por otra parte, esta participación no incluye remuneración económica, pero sí ofrece beneficios como comidas y bebidas durante las jornadas, reconocimiento oficial y artículos exclusivos.

Recordemos que la figura del voluntario no es nueva en eventos deportivos de gran magnitud, ya que existieron también experiencias recientes como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Qatar 2022, que demostraron la importancia de estos colaboradores en la logística y atención de las competencias.

image
La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.

La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.

Para el próximo Mundial 2026, la FIFA busca repetir el éxito de las experiencias anteriores y se preocupa en que los voluntarios reciban capacitación adecuada en protocolos de seguridad, atención al público y aspectos específicos de la organización.

¿Cómo inscribirse para ser voluntario?

El proceso de inscripción se realiza a través del portal oficial de voluntarios en la página oficial de la FIFA, donde los interesados deben crear una cuenta, cargar sus datos personales y completar una evaluación para definir sus habilidades y disponibilidad.

Luego, los candidatos pasan por entrevistas presenciales o virtuales que permiten conocer el perfil del aspirante y explicar las expectativas del programa. De superar dicha instancia, se asignan los roles concretos y se inicia el período de formación.

image
La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.

La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.

Para ello, el aspirante deberá cumplir ciertos requisitos, donde destacan la disponibilidad para participar en hasta ocho turnos durante el Mundial, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026:

  • Mayores de 18 años al momento de la solicitud
  • Cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión elegido.
  • Excelente manejo de inglés y español es deseable para México, y se valoran otros idiomas.
  • Es obligatorio asistir a pruebas de equipo, completar la capacitación, y pasar una verificación de antecedentes.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mendocino Bernardo Llaver ganó en San Juan y sumó su segunda victoria de la temporada en el TC2000

El mendocino Bernardo Llaver ganó en San Juan y sumó su segunda victoria de la temporada en el TC2000

Por Redacción Deportes
Connor Zilisch, joven piloto de NASCAR sufrió una fractura de clavícula tras caer desde la parte superior de su auto

Victoria y fractura en un video: ganó en NASCAR y su caída del auto se hizo viral

Por Redacción Deportes
Crystal Palace derrotó al Liverpool de Alexis Mac Allister en la final de la Community Shield. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Alexis Mac Allister falló un penal decisivo y la temporada de Inglaterra comenzó con una gran sorpresa

Por Redacción Deportes
Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

Por Redacción Deportes