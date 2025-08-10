FIFA abrió la inscripción de voluntarios para el Mundial 2026: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

La Federación Internacional de Fútbol Asociación lanzó la inscripción para participar del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de un año del comienzo del Mundial 2026, la FIFA abrió oficialmente el registro para quienes deseen formar parte del programa de voluntarios de la máxima cita futbolística, que se disputará en los países de México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de un llamado masivo que invita a miles de personas a postularse para colaborar en la organización y con el desarrollo del torneo más importante del fútbol mundial. Además, dicho proceso incluye desde la inscripción digital hasta entrevistas que ayudarán a seleccionar a los aspirantes para distintas funciones clave durante lo que dure el evento.

98 La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026. Hay que decir que, debido a que la Copa del Mundo se llevará a cabo en tres países, la FIFA indicó que cada sede necesitará una gran cantidad de voluntarios para cubrir diversas áreas.

¿En qué consiste la figura del voluntaria en la Copa Mundial de la FIFA? Las funciones del voluntario van desde la logística y la coordinación de accesos hasta la atención a medios y apoyo en zonas de aficionados. Por otra parte, esta participación no incluye remuneración económica, pero sí ofrece beneficios como comidas y bebidas durante las jornadas, reconocimiento oficial y artículos exclusivos.

Recordemos que la figura del voluntario no es nueva en eventos deportivos de gran magnitud, ya que existieron también experiencias recientes como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Qatar 2022, que demostraron la importancia de estos colaboradores en la logística y atención de las competencias.