Atento Colapinto: tras el anuncio de Cadillac, estos son los lugares disponibles de la F1 para 2026

El mercado de pases de la Fórmula 1 sigue en plena ebullición y, con el anuncio del ingreso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares de Cadillac para 2026 , se produjo un nuevo movimiento que afecta directamente al argentino Franco Colapinto .

Qué dijo Franco Colapinto sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Si bien la llegada del mexicano y el finlandés a la nueva escudería supone un alivio para el piloto de Alpine -eran dos candidatos firmes a ocupar su lugar-, también genera preocupación, ya que cada vez quedan menos butacas disponibles para la próxima temporada.

Lo cierto es que de los ocho asientos que restaban libres, dos ya fueron ocupados por Cadillac . Ahora, la grilla se redujo a solo seis lugares sin dueño , incluido el del argentino.

Racing Bulls : ??? / ???

Mercedes : ??? / ???

Las renovaciones parecen lógicas en algunos casos como el de Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli tienen chances firmes de seguir en el equipo alemán, mientras que Isack Hadjar se perfila para asegurarse continuidad dentro del universo Red Bull.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Canadá Los pilotos de Mercedes George Russell y Andrea Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Canadá

Pero el panorama es distinto para Colapinto, Yuki Tsunoda y Liam Lawson, ya que los tres aparecen como los nombres más expuestos y donde la prensa europea apunta a renovar.

Por el lado del argentino, su principal desafío será el de sumar puntos con Alpine, ya que no tiene tampoco fuertes competidores que le disputen su asiento, por lo que nada parecería perturbar su lugar y se espera una pronta confirmación de continuidad.

Franco Colapinto volverá a correr en la F1 Franco Colapinto volverá a correr en la F1

En tanto que lo más seguro sea el reemplazo del japonés, quien llegó al equipo austriaco respaldado por la proveedora de motores Honda y seguramente se marchará tras el recambio de motor en los equipos del energizante, quienes se asociaron a Ford. Por ese lado, Yuki sería relegado por el joven Arvid Lindblad, una de las joyas de la academia Red Bull.

Estos son los jóvenes que golpean la puerta

En la Fórmula 2, varios talentos piden pista y se perfilan como posibles recambios:

Leonardo Fornaroli (Invicta Racing): lidera el certamen con 154 puntos , con tres victorias en su haber, compitiendo con gran regularidad y solidez. Jak Crawford (DAMS Lucas Oil): segundo con 137 puntos , fiable y consistente, con actuaciones que lo mantienen cerca del líder. Luke Browning (Hitech TGR): cuarto con 125 puntos , la regularidad es su fuerte, con una gran capacidad de mantener un ritmo alto a lo largo de la temporada Alex Dunne (Rodin Motorsport): quinto con 124 puntos , se destaca como un rookie con fama de agresivo, pero con actuaciones destacadas. Ya cuenta con una FP1 en la Fórmula 1 con un McLaren. Pepe Martí (Campos Racing): sexto, suma 97 puntos con varios podios desde su temporada de debut. Arvid Lindblad (Campos Racing): séptimo con 92 puntos , el más joven del lote, también con victoria y fuerte respaldo de academia Red Bull. Joshua Dürksen (AIX Racing): décimotercero con 23 puntos , muestra progresión y capacidad de pelea arriba. Cuenta con margen para escalar posiciones.



Leonardo Fornaroli, piloto de F2 Leonardo Fornaroli, piloto de F2

Además de estos nombres también se destacan los actuales reserva de los equipos, como Felipe Drugovich (Aston Martin), Ayumu Iwasa (Red Bull y Racing Bulls), Frederik Vesti (Mercedes), Guanyu Zhou (Ferrari), Paul Aron y Jack Doohan (Alpine).