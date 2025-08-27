27 de agosto de 2025 - 10:50

Conmoción en Avellaneda: habló por primera vez el hincha de la U de Chile que cayó desde una tribuna

Gonzalo Alfaro agradeció el apoyo recibido y envió un mensaje desde el Hospital Fiorito tras ser operado de un traumatismo craneal.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El duelo entre Independiente de Avellaneda contra la Universidad de Chile dejó imágenes lamentables en el mundo del fútbol, donde varios incidentes empañaron el partido de Copa Sudamericana. Lo cierto es que uno de los afectados fue Gonzalo Alfaro, el hincha chileno que cayó desde una tribuna del estadio Libertadores de América y que habló en las últimas horas.

El hombre de 33 años contó que se está recuperando y que tiene ganas de volver a su país para estar con sus tres hijas. Recordemos que Alfaro sufrió un fuerte traumatismo craneal y pasó varios días en estado crítico, siendo operado de urgencia en el Hospital Fiorito de Avellaneda.

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile
El testimonio del hincha chileno que cayó desde una tribuna en Avellaneda

A través de un audio difundido por su familia, el hincha agradeció el apoyo y envió un mensaje esperanzador: “Hola gente, soy Gonzalo Alfaro. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”.

En su testimonio también hizo referencia a su deseo de reencontrarse con sus afectos en Chile: “Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas… De todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias”.

Según el último parte médico, Alfaro salió de terapia intensiva, se encuentra lúcido y sin secuelas aparentes. Los médicos aguardan la evolución de los próximos días para autorizar su regreso a Santiago, donde continuará con la recuperación acompañado de su familia.

La recuperación y el futuro inmediato

La evolución de Alfaro fue calificada como “favorable” por los especialistas. La rápida intervención médica resultó determinante para estabilizarlo y, hasta el momento, no se registraron complicaciones neurológicas.

En Chile, la noticia de su recuperación fue recibida con alivio tanto por los hinchas de Universidad de Chile como por el propio club, que acompañó a la familia desde el primer momento. Ahora, la atención está puesta en su alta definitiva y en el regreso al país trasandino para continuar con su rehabilitación.

