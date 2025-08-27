Marcó un golazo de chilena con Boca, no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y podría irse a Hungría

Se trata de Iker Zufiaurre, delantero de la Reserva de Boca Juniors que tiene una oferta para emigrar al Zalaegerszegi TE de Hungría.

Un joven talento de Boca Juniors volvió a encender las luces sobre la Reserva tras un gol espectacular. En el reciente partido ante Aldosivi, el juvenil sorprendió con un gol de chilena desde fuera del área, que fue celebrado tanto por los compañeros como por los hinchas.

Se trata de Iker Zufiaurre, delantero que posee grandes condiciones técnicas y olfato goleador desde su llegada a las divisiones inferiores del club. A pesar de su desempeño destacado en la Reserva y de sus goles espectaculares, Zufiaurre no ha logrado consolidarse en el primer equipo bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y un equipo europeo mostró interés en él.

Embed ¡ES EL GOL DEL #TorneoProyección! Con esta espectacular chilena incluida, Iker Zufiaurre marcó un doblete para darle el triunfo a la Reserva de Boca por 2-1 ante Aldosivi.



@LPFPlaypic.twitter.com/kQWMHki54o — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025 El destino exótico que podría tener Zufiaurre lejos de Boca El interés de Europa ya tocó la puerta del joven de Boca y es que el Zalaegerszegi TE, equipo de la Primera División de Hungría, presentó una propuesta de préstamo con opción de compra de 1.250.000 dólares. La oferta fue rechazada por la dirigencia de Boca, que aún espera definir la mejor estrategia para el futuro del joven atacante.

ikerzufiaurre_435828881_948887410044100_2488904493334001020_n Zufiaurre mantiene la cabeza en Boca: “Yo siempre tuve la cabeza acá. Dejé que se encarguen las personas que se tenían que encargar, mi cabeza está puesta en Boca y en el futuro en Boca”, declaró recientemente el delantero que sueña con ganarse un lugar en el primer equipo y no depender únicamente de las oportunidades que le conceda el cuerpo técnico.

Recordemos que, a lo largo de su carrera en las inferiores y en la Reserva, el oriundo de Adelia María, Córdoba, demostró su poder goleador, su versatilidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo han convertido en una pieza clave para Mariano Herrón.