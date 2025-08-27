27 de agosto de 2025 - 13:24

Marcó un golazo de chilena con Boca, no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y podría irse a Hungría

Se trata de Iker Zufiaurre, delantero de la Reserva de Boca Juniors que tiene una oferta para emigrar al Zalaegerszegi TE de Hungría.

Iker Zufiaurre, la joven promesa de Boca

Iker Zufiaurre, la joven promesa de Boca

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un joven talento de Boca Juniors volvió a encender las luces sobre la Reserva tras un gol espectacular. En el reciente partido ante Aldosivi, el juvenil sorprendió con un gol de chilena desde fuera del área, que fue celebrado tanto por los compañeros como por los hinchas.

Leé además

El sancarlino integra la selección argentina de trail y competirá en el Mundial de España.

Mendocino fue convocado para el Mundial de Trail Running en España y busca ayuda para viajar: su historia

Por Gisel Guajardo
La preocupación de Morena Beltrán por el presente de Lucas Blondel en Boca

Preocupación en Boca y en Suiza: Morena Beltrán apuntó al presente de Lucas Blondel

Por Redacción Deportes

Se trata de Iker Zufiaurre, delantero que posee grandes condiciones técnicas y olfato goleador desde su llegada a las divisiones inferiores del club. A pesar de su desempeño destacado en la Reserva y de sus goles espectaculares, Zufiaurre no ha logrado consolidarse en el primer equipo bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y un equipo europeo mostró interés en él.

Embed

El destino exótico que podría tener Zufiaurre lejos de Boca

El interés de Europa ya tocó la puerta del joven de Boca y es que el Zalaegerszegi TE, equipo de la Primera División de Hungría, presentó una propuesta de préstamo con opción de compra de 1.250.000 dólares. La oferta fue rechazada por la dirigencia de Boca, que aún espera definir la mejor estrategia para el futuro del joven atacante.

ikerzufiaurre_435828881_948887410044100_2488904493334001020_n

Zufiaurre mantiene la cabeza en Boca: “Yo siempre tuve la cabeza acá. Dejé que se encarguen las personas que se tenían que encargar, mi cabeza está puesta en Boca y en el futuro en Boca”, declaró recientemente el delantero que sueña con ganarse un lugar en el primer equipo y no depender únicamente de las oportunidades que le conceda el cuerpo técnico.

Recordemos que, a lo largo de su carrera en las inferiores y en la Reserva, el oriundo de Adelia María, Córdoba, demostró su poder goleador, su versatilidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo han convertido en una pieza clave para Mariano Herrón.

ikerzufiaurre_447061647_1217676165881406_2860604317983265441_n

En cuanto a la Primera División, Iker tuvo su debut absoluto en la Copa Sudamericana 2024, en el empate sin goles ante Nacional de Potosí.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tras los incidentes en cancha de Independiente, habló el hincha de la U de Chile más complicado.

Conmoción en Avellaneda: habló por primera vez el hincha de la U de Chile que cayó desde una tribuna

Por Redacción Deportes
Boca remontó la peor racha en su historia

Boca dejó atrás 12 partidos sin ganar: un jugador reveló la charla íntima del vestuario que motivó el cambio

Por Redacción Deportes
Boca Juniors sufre por una baja en la defensa

Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

Por Redacción Deportes
Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato en Boca. 

Mundo Boca: Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato con el Xeneize