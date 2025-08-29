29 de agosto de 2025 - 17:45

Boca Juniors se prepara para visitar a Aldosivi con un cambio confirmado

El Xeneize enfrenta a Aldosivi este domingo, por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional. El DT tiene claro el equipo, con una variante.

Boca Juniors se apresta para visitar a Aldosivi

 

Más tranquilo luego de las dos victorias consecutivas, Boca Juniors visita a Aldosivi este domingo por la tarde. En ese sentido, el DT busca de estirar el buen presente en el Torneo Clausura y diagrama el once inicial con una sola variante.

El adiestrador había logrado repetir formación por primera vez en el certamen, pero la lesión de Pellegrino altera la planificación. El defensor, surgido en Platense, sufrió una distensión grado II en el obturador externo izquierdo durante el último encuentro ante Banfield por lo que no participó en los entrenamientos iniciales de la semana, y quedó descartado para el viaje a Mar del Plata.

Rodrigo Battaglia se recuperó y será titular:

image
Battaglia seguir&aacute; desde el arranque en Boca

Battaglia seguirá desde el arranque en Boca

Por otro lado, el mediocampista Rodrigo Battaglia, que estaba en duda por una molestia muscular, finalmente estará disponible ya que se recuperó de la molestia e integrará la lista de convocados. Cabe destacar que fue exigido y recibió el alta sin necesidad de llevar a cabo estudios médicos. De esa manera, este viernes entrenó con normalidad y se perfila para continuar.

Desde lo táctico, la decisión de sostener el esquema responde a la intención del cuerpo técnico de consolidar el funcionamiento. Boca llega con dos triunfos consecutivos y busca prolongar la racha sin alterar el andamiaje que le ayudó a conseguirlo.

El encuentro se disputará estedomingo desde las 14.30 horas en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Sebastían Zunino y sin la presencia de público visitante, como se había especulado en un momento.

Los once iniciales de Miguel Russo para enfrentar a Aldosivi:

El probable inicial para enfrentar a Aldosivi sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

