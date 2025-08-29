Boca Juniors se prepara para visitar a Aldosivi con un cambio confirmado

El Xeneize enfrenta a Aldosivi este domingo, por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional. El DT tiene claro el equipo, con una variante.

Más tranquilo luego de las dos victorias consecutivas, Boca Juniors visita a Aldosivi este domingo por la tarde. En ese sentido, el DT busca de estirar el buen presente en el Torneo Clausura y diagrama el once inicial con una sola variante.

Según trascendió, el entrenador Miguel Ángel Russo mantendrá la base del equipo que venció a Independiente Rivadavia y Banfield, pero se ve obligado a realizar una única variante: la salida de Marco Pellegrino por lesión, y el ingreso de Ayrton Costa en la zaga central.

El adiestrador había logrado repetir formación por primera vez en el certamen, pero la lesión de Pellegrino altera la planificación. El defensor, surgido en Platense, sufrió una distensión grado II en el obturador externo izquierdo durante el último encuentro ante Banfield por lo que no participó en los entrenamientos iniciales de la semana, y quedó descartado para el viaje a Mar del Plata.

Rodrigo Battaglia se recuperó y será titular: image Battaglia seguirá desde el arranque en Boca Por otro lado, el mediocampista Rodrigo Battaglia, que estaba en duda por una molestia muscular, finalmente estará disponible ya que se recuperó de la molestia e integrará la lista de convocados. Cabe destacar que fue exigido y recibió el alta sin necesidad de llevar a cabo estudios médicos. De esa manera, este viernes entrenó con normalidad y se perfila para continuar.

Desde lo táctico, la decisión de sostener el esquema responde a la intención del cuerpo técnico de consolidar el funcionamiento. Boca llega con dos triunfos consecutivos y busca prolongar la racha sin alterar el andamiaje que le ayudó a conseguirlo.