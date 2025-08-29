29 de agosto de 2025 - 18:09

Un ídolo de Boca se postuló para ser su DT: "Mi deseo es ser su entrenador"

Un recordadísimo futbolista dejó en claro su sueño de dirigir a Boca Juniors. Además, le tiró flores a Estudiantes de La Plata.

Un exjugador muy querido se postuló para DT de Boca Juniors

Boca Juniors dejó atrás la mala racha de resultados, y aseguró por un tiempo la continuidad de su entrenador Miguel Ángel Russo. Sin embargo, uno de sus grandes ídolos reconoció que está esperando su chance en el banco de suplentes.

Martín Palermo y su sueño máximo como DT:

Se trata del eterno goleador Martín Palermo, que dialogó con F90 sobre su gran deseo a futuro como director técnico. “Mi deseo es ser entrenador de Boca y de Estudiantes, yo cada vez que entro a esas canchas como técnico me movilizan”, lanzó sin titubear al respecto.

Consultado por cual es el entrenador al que más miró y copió cuando empezó su propio camino, el Loco no dudó en señalar al Virrey: “De Bianchi copié la cercanía con los jugadores, pero cuando comencé tenía una relación más de compañero que de técnico. Cuando inicié mi carrera en Godoy Cruz, Arsenal y Platense, ellos me percibían más como exjugador que como entrenador”, reflexionó.

Además, reconoció que tuvo que aprender a expandir más su mirada, y dejar de mirar exclusivamente a los atacantes de sus planteles. “Al principio me enfocaba demasiado en los delanteros, pero después entendí que cada jugador piensa diferente y que no podía descuidar al resto del equipo", pensó.

El recuerdo de Palermo sobre el Boca del 2000: " Éramos unos enfermitos"

image

Martín Palermo también recordó su etapa como futbolista, y opinó sobre cual es el equipo de Boca que más le gustó integrar: “Yo creo que el del 98 fue el mejor equipo de todos, ganamos cinco títulos en dos años”, lanzó. Sin embargo, no dejó pasar la chance para rememorar la épica victoria ante Real Madrid por la Intercontinental.

En relación al recordado triunfo ante la Casa Blanca, el goleador contó: “Sabíamos que íbamos a jugar fuerte y enseguida nos pusimos 2-0. Teníamos un hambre de gloria impresionante. Éramos unos enfermitos por ganar”.

Además, recordó con humor una graciosa anécdota con el arquero de ese equipo, Iker Casillas. "Me crucé a Casillas en el Mundial de Clubes. Me dijo: 'Cómo rompen las bolas con los dos goles que me hiciste, cada vez que se cumple la fecha me caen los mensajes'. Para colmo se sacó una foto conmigo e hizo un 'dos' con la mano. La bajó de las redes".

