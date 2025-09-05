Lo que debía ser una fiesta del karting terminó a las trompadas entre pilotos

Lo que debía ser una celebración del automovilismo regional se vio opacado por una escena lamentable. E n plena inauguración del kartódromo de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco , una pelea entre pilotos sacudió al ambiente del karting y se viralizó rápidamente en redes sociales, dejando en segundo plano el estreno del nuevo circuito.

El hecho ocurrió durante la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos . Tras un roce en la recta principal, los kartings de Kevin Walter y Tomás Bergallo se despistaron y quedaron fuera de competencia. Según informó el sitio especializado Carburando, el vehículo de Bergallo había sufrido una rotura en la dirección y un fallo en la caja de cambios, lo que lo dejó sin capacidad de maniobra para afrontar la curva siguiente. Como resultado, ambos corredores terminaron atascados en una zona de tierra.

Lejos de terminar ahí, la tensión escaló rápidamente. Walter descendió de su karting con visible enojo, se dirigió hacia Bergallo ,que seguía sentado, y lo agredió físicamente , lo empujó con fuerza, le dio un golpe de puño en el casco y hasta una patada. Mientras intentaba defenderse , Bergallo señalaba los desperfectos de su vehículo para explicar lo ocurrido, pero el intercambio se volvió cada vez más hostil.

"A las piñas" en la inauguración de un kartódromo en Chaco! https://t.co/GgD4uMM4UK pic.twitter.com/AHOvXKN6XA

El momento fue registrado tanto por espectadores como por la transmisión oficial, y las imágenes se difundieron ampliamente, generando indignación en la comunidad del karting . La situación se descontroló por varios minutos, hasta que allegados y otros pilotos intervinieron para frenar la pelea.

Ante la gravedad de lo sucedido, la organización del Campeonato Provincial de Karting en Tierra (CPKT) emitió un comunicado contundente:

“Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia y agresiones que se visualizaron y viralizaron. Este tipo de actitudes no representan los valores que promovemos”.

La entidad enfatizó que el karting debe ser un deporte que fomente el respeto, la pasión y el compañerismo. En el mismo sentido, la Comisión Directiva del Kartódromo Sáenz Peña también expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y reafirmó su compromiso con la seguridad y la sana competencia.

“Queremos que este circuito sea un espacio de disfrute para familias, pilotos y equipos, siempre bajo un clima de respeto y juego limpio”, señalaron.

Un circuito esperado, pero con un estreno accidentado

Ubicado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 184, el nuevo kartódromo de Sáenz Peña cuenta con una extensión de 830 metros y había sido acondicionado con el trabajo conjunto de entes locales y la comisión organizadora. La inauguración marcaba un hito para el automovilismo chaqueño, que buscaba sumar un espacio competitivo a nivel regional.

Sin embargo, el violento incidente terminó acaparando la atención del primer fin de semana de actividad. Resta saber si habrá sanciones disciplinarias o medidas deportivas contra los involucrados, algo que podría definir el rumbo del campeonato y marcar un precedente dentro del certamen.