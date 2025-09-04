El fútbol lo volvió hacer: Messi transformó una noche más en leyenda

Un estadio colmado es testigo de otra obra maestra del capitán en su despedida de las Eliminatoria. Lionel Messi regaló magia pura en su última función en casa.

El capitán de la Selección Argentina junto a sus hijos.

Leo eterno. Una noche que quedará grabada en el corazón del fútbol argentino.

Una noche inevitablemente cargada de emociones profundas se vive en el Estadio Monumental. Porque no es una noche más. Es la noche. Lionel Messi está jugando su último partido oficial de Eliminatorias Sudamericanas en suelo argentino con la camiseta que lleva en el alma, la de la Selección Argentina.

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene el boleto sellado rumbo al Mundial 2026. No hay presión. Pero sí había algo mucho más poderoso: la pasión de un país, el fuego sagrado de un estadio repleto, y ese compromiso inquebrantable con la Celeste y Blanca que hace que los Campeones del Mundo nunca jueguen “por cumplir”.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. Juegan para emocionar. Juegan para hacer historia. Juegan porque está él: el capitán, el mago, el 10.

Y entonces, como tenía que ser, la pelota fue para Messi en una noche que parecía escrita por el destino. Frente a Venezuela, la función comenzó con intensidad: a los 3 minutos, Julián Álvarez probó al arquero Romo con un bombazo que le quemó las manos. A los 21, Tagliafico también hizo trabajar al guardameta de la Vinotinto.

AVISÓ ARGENTINA!



A los 4', Julián tuvo la chance de abrir el marcador ante #Venezuela y respondió Romo en el arco. ¡LO TUVO MESSI!



Leo sacó este potente remate que fue tapado por el arquero. Pero la explosión llegó a los 39 minutos. Leandro Paredes recuperó una pelota en la mitad del campo y metió un pase quirúrgico para Julián Álvarez, quien desbordó con ese fuego que lo caracteriza, dejó atrás a un rival, y con inteligencia pura le sirvió el gol a Leo.