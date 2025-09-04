4 de septiembre de 2025 - 22:06

El fútbol lo volvió hacer: Messi transformó una noche más en leyenda

Un estadio colmado es testigo de otra obra maestra del capitán en su despedida de las Eliminatoria. Lionel Messi regaló magia pura en su última función en casa.

Leo eterno. Una noche que quedará grabada en el corazón del fútbol argentino. &nbsp;

Leo eterno. Una noche que quedará grabada en el corazón del fútbol argentino.

 

Foto:

Gentileza.
El capitán de la Selección Argentina junto a sus hijos.&nbsp;

El capitán de la Selección Argentina junto a sus hijos. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Una artista del momento cantará el Himno Nacional en el último partido de Lionel Messi con la selección.

Quién cantará el Himno Nacional en el último partido de Messi por Eliminatorias en Argentina

Por Redacción Espectáculos
SELECCIÓN ARGENTINA. Thiago Almada y Rodrigo De Paul, jugadores titulares de Lionel Scaloni. 

Eliminatorias Sudamericanas: la formación titular de la Selección Argentina para recibir a Venezuela

Por Redacción Deportes

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene el boleto sellado rumbo al Mundial 2026. No hay presión. Pero sí había algo mucho más poderoso: la pasión de un país, el fuego sagrado de un estadio repleto, y ese compromiso inquebrantable con la Celeste y Blanca que hace que los Campeones del Mundo nunca jueguen “por cumplir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505?t=ao91BQGlXXq_Vp21jsDpXA&s=08&partner=&hide_thread=false

Juegan para emocionar. Juegan para hacer historia. Juegan porque está él: el capitán, el mago, el 10.

Y entonces, como tenía que ser, la pelota fue para Messi en una noche que parecía escrita por el destino. Frente a Venezuela, la función comenzó con intensidad: a los 3 minutos, Julián Álvarez probó al arquero Romo con un bombazo que le quemó las manos. A los 21, Tagliafico también hizo trabajar al guardameta de la Vinotinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963749655839228136?t=Z-E41kzyuJ5RDDP9kp9XJg&s=08&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963755255700619764?t=sgcXV7R9ns_w_DqbEh95LA&s=08&partner=&hide_thread=false

Pero la explosión llegó a los 39 minutos. Leandro Paredes recuperó una pelota en la mitad del campo y metió un pase quirúrgico para Julián Álvarez, quien desbordó con ese fuego que lo caracteriza, dejó atrás a un rival, y con inteligencia pura le sirvió el gol a Leo.

Y entonces el tiempo se detuvo.

Messi la recibió como si todo estuviera en cámara lenta, y con su zurda de seda definió con maestría. Un gol de colección. Un gol que hizo temblar el Monumental. Un gol que quedará tatuado en la memoria colectiva Albiceleste.

Porque en esta noche del 10, hay magia.

Porque cuando Messi está en la cancha, no es solo fútbol.

Es arte. Es emoción. Es historia viva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Messi y Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Lionel Messi y Claudio Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas

Por Redacción Deportes
La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. Golazo. 

De qué planeta viniste: el golazo de Messi ante Venezuela en su último partido de local con Argentina

Messi vive su noche especial en la Selección Argentina ante Venezuela. 

Video: Messi vive su noche especial en la Selección Argentina y está al borde de las lágrimas

Por Redacción Deportes
Por las Eliminatorias Sudamericanas, La Pulga jugará su último partido oficial en el estadio Monumental. Una noche con sabor a despedida.

"Gracias Capitán": El estadio Monumental se prepara para una noche histórica

Por Redacción Deportes