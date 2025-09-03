3 de septiembre de 2025 - 12:27

Quién cantará el Himno Nacional en el último partido de Messi por Eliminatorias en Argentina

Se trata de una cantante que hará historia y será la primera mujer en su género musical en lograr esta hazaña.

Una artista del momento cantará el Himno Nacional en el último partido de Lionel Messi con la selección.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras varias especulaciones se definió el line up musical del partido de la Selección Argentina de local por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con una gran carga histórica y emocional, por ser el último juego de esas características con Lionel Messi, una cantante de cuarteto tendrá el honor de cantar el Himno Nacional Argentino.

Euge Quevedo será la segunda artista, y la primera mujer, de su género musical en cantar el Himno Nacional en un partido de la Selección. El primero fue Ulises Bueno en 2018.

“Estoy nerviosa”, reconoció la cordobesa a medios locales.

Patria, familia y Euge Quevedo. La cuartetera interpretará el himno nacional en el partido de eliminatoria.
Q' Lokura, La Banda de Carlitos y la artista junto a Uriel Lozano protagonizarán la parte musical del partido entre Argentina y Venezuela que será este jueves, a partir de las 20.30, en el Estadio Monumental de River Plate.

Quevedo agregó que, seguramente, llorará un poco ya que tiene una carga emocional que le añade un extra: se especula que podría ser el último encuentro de Lionel Messi con la selección en casa. La artista confirmó la noticia en sus redes sociales, donde los fanáticos apoyaron la decisión de la AFA y celebraron: "Soy del Club Atlético Euge Quevedo".

Una elección que ya se veía venir

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, gran seguidor de Euge, ya había dejado pistas cuando asistió a uno de sus recitales en el Movistar Arena semanas atrás y anticipó, en cierto modo, la elección.

El visto bueno de "El Chiqui" Tapia.
También estarán con Euge Quevedo...

Q’ Lokura es una de las bandas de cuarteto más exitosas de los últimos años. Apareció por primera vez en Córdoba en 2018, la lideran Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera. Mientras que Uriel Lozano, conocido como “El Rey de la Cumbia”, se sumará a Quevedo con su aporte romántico y tropical.

Euge Quevedo y "Kesito" Pavón de LBC.
La Banda de Carlitos (LBC), liderada por “Kesito” Pavón, es otra de las agrupaciones referentes del cuarteto que cantará en el partido. LBC suele acompañar a la cantante en sus shows en vivo.

