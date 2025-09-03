El casamiento de Matías Alé está en riesgo por un tema del pasado: "antes de enfermarme yo estaba casado"

Matías Alé atraviesa un momento tan feliz como inesperadamente complicado. El actor confirmó que se casará con Martina Vignolo el próximo 23 de octubre en Mar del Plata , aunque los preparativos se vieron alterados por un problema burocrático que lo tomó por sorpresa.

Estrenos de cine: un clásico del terror llega a su final y promete ser una despedida aterradora

Para agendar: una cita con la música más "movida" de los 80, en el teatro Mendoza

Es que el actor todavía figura casado con María del Mar Cuello Molar , la mujer con quien contrajo matrimonio previo al momento más difícil de su vida, por lo que esta situación podría retrasar su boda con Martina.

“Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar de Plata el 23 de octubre ”, anunció Matías en el programa de streaming de Bondi, que conduce Ángel de Brito.

Pero enseguida reveló la traba legal que enfrenta. “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, me dijo ' pero vos estás casado '", contó y rápidamente la expresión de todos fue de sorpresa.

" Le dije que antes de enfermarme yo estaba casado por civil y que había hecho el divorcio exprés . Pero me dijo que no estaba registrado, que no se pagaron las tasas”, relató con asombro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marti Vignolo (@martivignolo)

La situación lo obligó a recurrir a su abogado, Fernando Burlando, en busca de una solución urgente. “Lo llamé a Burlando y me dijo que eso no se terminó de hacer. Así que se presentó ahora y supuestamente son dos meses porque esa causa estaba archivada.

"Pido, por favor, a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23 de octubre, por favor”, reclamó el actor, consciente de que los tiempos judiciales podrían complicar la celebración.

La pesadilla de Matías Alé previo a volver a casarse

El recuerdo de su matrimonio con María del Mar Cuello Molar se remonta a octubre de 2015, cuando sellaron su relación en el registro civil. Sin embargo, la unión duró muy poco: tras el brote psicótico que sufrió Alé, la cordobesa decidió separarse y continuar su vida lejos de él.

Matías Alé y su ex María del Mar Cuello

Ahora, casi diez años después, esa página que creía cerrada vuelve a aparecer justo cuando planea una nueva etapa en su vida sentimental. Mientras tanto, Alé y Vignolo avanzan con los detalles de la boda.

Entre la elección del salón, las pruebas de vestido y traje y la organización de la fiesta, la pareja espera que el trámite pendiente no arruine la fecha que pusieron en octubre, en la que sueñan celebrar.