Medida extrema, por un cambio en las reglas se fueron dos participantes de La Voz Argentina

Con Juliana Gatta y Ale Sergi entre dudas y tensión , el Team Miranda! definió a los siete participantes que avanzan a la próxima instancia de La Voz Argentina . Sin embargo, un inesperado cambio en las reglas alteró todo: en lugar de un eliminado, fueron dos los que quedaron afuera en el primer round de los shows individuales.

Las repudiables críticas que enfrenta la participante paraguaya en La Voz Argentina

Perdió a sus papás, cuida a su hermana y es candidato a ganar en La Voz Argentina 2025

La modalidad en esta instancia implica que el coach de cada team salve tres y, mediante una votación numérica, los demás jueces eligen a otros cuatro. Quien no pase estos filtros, el octavo participante, queda directamente eliminado. Aclarado esto, Nicolás Occhiato apuntó a los Miranda! y les pidió que tomen una decisión.

Antes de tomar una decisión, Sergi pidió tomar la palabra y les habló a los competidores: " El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo. Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento".

El productor los bajó a la realidad y los interpeló a que hagan las cuentas porque, por estadísticas, sólo uno será el ganador y es más probable que queden eliminados a que continúen. Entonces, les recomendó: "preparen un show con pistas y salgan a girar por el país en el verano" . Y así aprovechar el impulso que les dio en programa.

Juliana tomó la posta y anunció a la primera salvada de la noche, Eugenia Rodríguez , quien hizo una sublime interpretación de un clásico de Celine Dion: “It’s all coming back to me now”. El segundo en salir de la línea de fuego fue Emiliano Villagra . Y, la última persona elegida por los Miranda!, con su interpretación de Pretty Woman, fue el particular Pablo Cuello.

Embed - Triple empate y dos eliminados: así quedó el Team Miranda! tras el 1° Round - La Voz Argentina 2025

Embed - Eugenia Rodríguez - "It's all coming back..." - Team Miranda! - 1° Round - La Voz Argentina 2025

El cambio de planes en La Voz Argentina: “se van dos”

Tras escuchar la decisión de los Miranda!, Nico Occhiato anunció que se había producido un nuevo triple empate. “Hoy van a quedar dos afuera, porque hay un participante extra gracias a 'El Regreso'. Ya hay dos que fueron los más votados y avanzan directamente… La que entra es Sofía Verna, mientras que la segunda más votada es Aimel Sali”, explicó.

Con cuatro integrantes aún en espera, tres tenían el mismo puntaje y el restante era el de puntaje más bajo; así que el conductor reveló que ese sería el primer eliminado. De los otros tres debían definir Ale y Juliana quién dejaba el certamen.

“Lamentablemente la persona que se queda en el camino del Team Miranda! esta noche es Leandro Colman", anunció Nico. Se trata del competidor que había regresado en esa ronda tras competir en el repechaje, "El Regreso", que se realizó en paralelo al programa vía streaming.

Leandro Colman, había vuelto con el repechaje, fue el primer eliminado. Leandro Colman, había vuelto con el repechaje, fue el primer eliminado. gentileza

Finalmente llegó el turno de que Miranda! decidiera entre Joaquín, Josué y Thomás. Solo dos continuarían en el certamen y uno quedaría eliminado.

Juliana anunció primero: “La persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez”. Luego, Ale completó la elección: “Vamos a salvar a Thomás Guzmán”. Así, el segundo eliminado de la noche resultó ser Josué Cordero.