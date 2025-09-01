Inesperado: quién volvió a La Voz Argentina y a qué coach eligió

La emoción y la tensión se apoderaron este domingo de La Voz Argentina con la primera gala en vivo. En parte fue por “El Regreso” , el repechaje que le dio a cuatro participantes la posibilidad de volver a subirse al escenario y pelear por un lugar en el certamen. ¿Quién fue el gran ganador ?

“Ellos tuvieron una nueva posibilidad y lo dieron todo, quedaron cuatro y espero que les encanten porque lo dieron todo”, resumió la quinta jurado, Karina.

Con la votación telefónica ya abierta, cada concursante aprovechó la exposición y cantó nuevamente en el concurso. “Kakush”, que había sido eliminado en los knockouts, interpretó una versión rockera de "Para no olvidar".

ganador de "La Voz, El Regreso": a qué team se sumó - La Voz Argentina 2025

La gente eligió al ganador de "La Voz, El Regreso": a qué team se sumó - La Voz Argentina 2025

“Es Kakush reloaded, te sentimos con mucha más energía pero controlado y afinado . Lo hiciste muy bien, te felicitamos”, celebró Ale Sergi de Miranda ! al cantante callejero, quien dijo que sintió una energía muy linda.

Francisco Kakush González - "Para no olvidar" - El Regreso - La Voz Argentina 2025

Vanesa, fiel a su estilo, se subió a las tablas para interpretar el tango "Nostalgias", de Plácido Domingo, y aseguró haber nacido para el vivo.

“Es muy justo este regreso, te vi más suelta que nunca. Fue espectacular, no hubo una sola duda en tu presentación”, remarcó La Sole, y agregó que le contagió el disfrute al público. Luck Ra se sumó a los elogios y le pidió algunos consejos para interpretar así las melodías.

Vanesa Mardesena - "Nostalgias" - El Regreso - La Voz Argentina 2025

Tercero en el vivo, fue el turno de Francisco Riera con "The house of the rising sun", un rock internacional que le quedó perfecto a su voz rasposa y nostálgica. Al finalizar contó que lo gozó como nunca.

“Es sin duda tu presentación más zarpada. Tu voz estaba muy bien colocada y requiere de un gran registro vocal. Es impresionante”, apuntó Lali Espósito y dijo que fue su favorito de "El Regreso".

Francisco Riera - "The house of the rising sun" - El Regreso - La Voz Argentina 2025

El cierre estuvo a cargo de Leandro Colman con "Ángel", de Jon Secada, que aportó una cuota de romance al escenario. Notablemente emocionado, señaló que lo único que deseaba era volver a cantar allí y representar a su tierra natal, Formosa.

La devolución la inició La Sole, quien se decidió y dijo que fue la mejor presentación. “Lo hiciste excelente, desde que te estoy escuchando, se nota tu progreso en el programa y se notan tus ganas de estar acá”. “El vivo te potenció”, sentenció Luck Ra.

Leandro Colman - "Ángel" - El Regreso - La Voz Argentina 2025

Quien regresa a La Voz Argentina es…

“Quien se vuelve a meter en La Voz Argentina es… Leandro Colman”, anunció el conductor Nicolás Occhiato mientras sacaba el nombre del litoraleño del sobre con el resultado del público. El músico lo celebró con sus compañeros de competencia y se abrazó con Karina La Princesita, su guía durante "El Regreso".

Tras varios minutos de intentar persuadirlo, Lali le dijo que lo que hizo esa noche le permitió redescubrir su talento, por lo que le despertó un interés para que esté en su team. Luck Ra apuntó a la amistad y a que lo vio en El Regreso y empatizó con él.

Leandro Colman regresó a La Voz Argentina.

Miranda! destacó la parte técnica y su capacidad de producirlo; mientras que La Sole, el equipo al que pertenecía Leandro originalmente, apeló a la federalización y su recorrido por el Litoral.

Finalmente, Leandro decidió irse con el team Miranda!, que lo recibió con un festejo saltando.