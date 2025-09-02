11 años después de su muerte: el recuerdo de Tití Fernández a su hija

El periodista le dedicó unas palabras a Sole, su hija. La publicación generó una ola de comentarios en apoyo a la familia.

Tití Fernández recordó a su hija Sole, a más de once años de su trágica muerte. El periodista deportivo, conmovido y nostálgico, compartió en Instagram un posteo dedicado a ella, donde expresó cuánto la extraña y lo presente que sigue en su vida.

Fue el propio Fernández quien escribió: “11 años y 2 meses hace que no te tenemos con nosotros, no sabés cómo te extrañamos”, acompañando las palabras con imágenes que resumían la calidez y la energía de su hija.

Llegaron a Buenos Aires los restos de la hija de “Tití” Fernández Tití Fernández junto a su hija. El recuerdo de Tití Fernández El periodista seleccionó postales íntimas y familiares que daban cuenta del vínculo que los unía. Entre ellas, una foto de Sole sentada en lo que parecía ser una conferencia de prensa deportiva, otra de su infancia en la que él la sostenía en brazos, y también un recuerdo en el que su esposa Nora le daba un beso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Angel Fernandez (@titifernandez2606) En otra imagen, mucho más antigua, se veía a los tres juntos: Tití con pelo y bigote negro, Nora joven, y la pequeña en sus brazos. En su mensaje, el periodista resaltó: “Hoy publiqué un par de fotos que nos mandan tus amigos que te recuerdan con cariño, ese cariño que supiste ganarte por haber sido tan solidaria y generosa con ellos, nos hacés falta hijita”.

El homenaje provocó una inmediata reacción entre sus seguidores, que inundaron la publicación con mensajes de apoyo y afecto. “Fuerte abrazo Tití querido, para vos y tu esposa”, “Admiro la fuerza con la que la recuerdan”, “Estoy segura de que siempre los acompaña” fueron algunos de los comentarios que marcaron el acompañamiento colectivo hacia la familia.