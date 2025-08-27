Nació la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: la primera foto de la beba es encantadora

El conductor y periodista Nicolás Magaldi y su pareja, la modelo e influencer Betiana Wolenberg , anunciaron este martes, la llegada de su segunda hija, a quién llamaron Catalina . La nueva integrante de la familia se suma a Bautista, que nació en 2017 .

Así está hoy Jazmín Oltra, la hija de Fredy Villarreal: decidió sacarse el apellido de su papá

La mendocinita que "hizo dichosa la vejez" de José de San Martín

En Instagram, Magaldi compartió la primera imagen de la recién nacida junto a un mensaje profundo: “ Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos , que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”.

El conductor también habló del amor que comparte con la madre de sus hijos: “ Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga. Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”.

“ Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”, concluyó emocionado.

En abril de 2024 , durante un viaje a Disney, Nicolás le propuso matrimonio a Betiana : “¡Me dijo que sí! Este va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas, amor”, escribió por entonces.

La pareja atravesó momentos muy difíciles. En una entrevista con La Nación, Magaldi reveló que en 2021 sufrieron la pérdida de un bebé a causa de un embarazo ectópico, una situación riesgosa que incluso puso en peligro la vida de Betiana.

Nicolas Magaldi Nació la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg. Web

Luego de varios intentos y un tratamiento de Fertilización In Vitro, la tambien influencer volvió a quedar embarazada. En abril de 2025, la pareja compartió una imagen especial tomada en la última punción del tratamiento, donde un arcoíris se proyectaba en la pared.

“No sabíamos que Catalina, nuestra beba arcoíris, ya nos estaba enviando un mensaje”, escribió ella. “Gracias a la vida, a la medicina, a cada lágrima y a cada paso que dimos”, concluyó con gratitud.