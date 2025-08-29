Mauro Icardi arremete contra Wanda Nara: "Voy por todo y contra todos"

Mientras Mauro Icardi se encuentra en Turquía y Wanda Nara graba en México, la batalla legal y mediática suma un nuevo y tenso capítulo. El futbolista del Galatasaray presentó un pedido de restitución internacional de sus dos hijas y, fiel a su estilo, lanzó un durísimo mensaje en redes sociales contra su expareja.

A días de que Wanda hablara con la prensa a su llegada a Ezeiza, Icardi rompió el silencio con un mensaje que dejó más preguntas que respuestas. A una foto publicada en sus historias de Instragram con una foto de una máscara que se rompe y agregó: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano, la VERDAD, siempre triunfa. Voy por TODO y contra todos ”. El deportista acusó a su expareja y sus allegados de ser una “manga de payasos estafadores” y concluyó con un mensaje a sus hijas, a quienes no ve desde el 5 de julio: “Falta menos mis princesas”.

La reacción del futbolista llegó días después de que Wanda regresara a la Argentina y hablara en Ezeiza sobre la causa judicial que mantiene contra él. Allí, comparó su experiencia con la de Julieta Prandi , quien denunció a su exmarido por abuso sexual y violencia.

Icardi a través de sus historias de Instagram inició su descargo y publicó una foto donde asegura que "la VERDAD, siempre triunfa".

“ Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos ”, aseguró Wanda en declaraciones televisivas, y agregó que también sufrió situaciones de violencia con sus hijas. Además, señaló que Icardi nunca cumplió con el pedido judicial de realizar terapia obligatoria bajo apercibimiento de multa.

La empresaria contó que debió ocuparse de los tratamientos psicológicos de todos sus hijos y denunció que su ex se negó a pagar las terapias de las niñas en común.

La comparación generó polémica y la propia Prandi, consultada al respecto, evitó confrontar con Wanda pero envió un mensaje general:

“El camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”, sostuvo la actriz y modelo.

La batalla que no tiene fin

En paralelo a los cruces mediáticos, el conflicto entre Icardi y Nara continúa en los tribunales. La ex pareja tramita su divorcio en Italia, mientras el jugador busca la restitución internacional de las niñas.

Lejos de encontrar un punto de acuerdo, las acusaciones cruzadas en entrevistas y redes sociales siguen alimentando una novela que parece no tener final.