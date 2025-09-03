Lionel Messi fue a ver la "espectacular" obra de Nico Vázquez: la ovación del público

Los argentinos ya transitan la antesala del duelo entre la Selección argentina y Venezuela, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En medio de una ola de ansiedad de los fanáticos por ver a Lionel Messi, el "10" anticipó su aparición pública al asistir a la obra “Rocky” de Nicolás Vázquez.
De esta manera se viralizó un videos en las redes sociales que muestra a Messi llegar al recinto para disfrutar del espectáculo. Poco después, el futbolista también fue filmado saliendo del lugar.
Cabe recordar que Vázquez y Messi son amigos. Se trata de una amistad de varios años que este martes sumó un nuevo capítulo. Ambos se saludaron poco antes de que “La Pulga” se subiera al auto.
Más adelante, la gente que se encontraba a la salida del Teatro Lola Membrives ovacionó al “10” al grito de “dale campeón, dale campeón”. De su parte, Messi dedicó unas palabras para su amigo y el público presente durante la obra, a la cual catalogó como “espectacular”.