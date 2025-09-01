Selección Argentina: cómo llega Lionel Messi a un compromiso histórico en el Monumental

La situación de Lionel Messi , ante el que podría ser el último partido con la Selección Argentina de forma oficial en el país. Todos los detalles

Lionel Messi afrontará una situación diferente este jueves con la Selección Argentina, que podría ser su último compromiso oficial en el país con esa camiseta, que podría ser su último compromiso oficial en el país con esa camiseta.

La reflexión de Lionel Messi sobre el partido contra Venezuela Ante un Monumental repleto, el 10 se prodigará por dar lo mejor de su repertorio más allá de que la clasificación está lograda desde hace mucho. Él también se apresta a vivirlo de una forma muy particular, tal como lo reconoció: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias, no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial".

"Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", concluyó.

messi inter3 El Inter Miami juega el sábado frente al FC Cincinnati por la MLS y Lionel Messi podría perderse el encuentro. Foto: La Nación. Después de semanas complicadas desde lo físico, en las que tuvo que dosificar esfuerzo y preservarse en algunos duelos para equilibrar las cargas ante las molestias musculares que lo tuvieron al borde del desgarro, las heridas podrían radicar en la parte anímica tras la durísima derrota en la final de la Leagues Cup, donde Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders.

No fue su mejor versión ni la del equipo, aunque tamaño golpe que aceptó con hidalguía sin meterse en la gresca del final y contemplando la coronación del rival con la medalla de subcampeón en el pecho, podría servirle de alimento para potenciar sus ansias ganadoras, que no se extinguen aunque tenga 38 años y esté en la última estación de su carrera.