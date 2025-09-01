Selección Argentina: cómo llega Lionel Messi a un compromiso histórico en el Monumental

Lionel Messi afrontará una situación diferente este jueves con la Selección Argentina, que podría ser su último compromiso oficial en el país con esa camiseta, que podría ser su último compromiso oficial en el país con esa camiseta.
Ante un Monumental repleto, el 10 se prodigará por dar lo mejor de su repertorio más allá de que la clasificación está lograda desde hace mucho. Él también se apresta a vivirlo de una forma muy particular, tal como lo reconoció: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias, no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial".
"Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", concluyó.
Después de semanas complicadas desde lo físico, en las que tuvo que dosificar esfuerzo y preservarse en algunos duelos para equilibrar las cargas ante las molestias musculares que lo tuvieron al borde del desgarro, las heridas podrían radicar en la parte anímica tras la durísima derrota en la final de la Leagues Cup, donde Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders.
No fue su mejor versión ni la del equipo, aunque tamaño golpe que aceptó con hidalguía sin meterse en la gresca del final y contemplando la coronación del rival con la medalla de subcampeón en el pecho, podría servirle de alimento para potenciar sus ansias ganadoras, que no se extinguen aunque tenga 38 años y esté en la última estación de su carrera.
Al contrario: a la vuelta de la esquina está el último y gran propósito, ese al que despacio y sin querer queriendo, arribó: la defensa de la Copa del Mundo en el Mundial de 2026.
De acá en más y con la final de aquella cita entre ceja y ceja, comenzaría la lenta despedida triunfal de Messi de la Selección.
Al margen de que la definición de este domingo no fue lo esperado, Messi jugó los noventa minutos y no evidenció ningún incoveniente relacionado con lesiones, por lo que es un hecho que en Núñez estará de entrada y durante todo el partido.
Distinto puede ser el panorama de cara al siguiente choque, en el Estadio Monumental de Guayaquil frente a la Tricolor, el martes 9, en el que quizá la Pulga se guarde al menos en el banco de suplentes.
Por lo pronto, los hinchas que tengan el privilegio de poblar el Monumental dentro de 72 horas se preparan para una verdadera fiesta que puede quedar marcada a fuego en la inmensa historia futbolística del mejor del mundo.