Selección Argentina: cómo llega Lionel Messi a un compromiso histórico en el Monumental

La situación de Lionel Messi, ante el que podría ser el último partido con la Selección Argentina de forma oficial en el país. Todos los detalles

Lionel Messi jugaría su último partido oficial en el Monumental con la Selección Argentina.

Lionel Messi jugaría su último partido oficial en el Monumental con la Selección Argentina. 

Lionel Messi jugaría su último partido oficial en el Monumental con la Selección Argentina. 

La reflexión de Lionel Messi sobre el partido contra Venezuela

Ante un Monumental repleto, el 10 se prodigará por dar lo mejor de su repertorio más allá de que la clasificación está lograda desde hace mucho. Él también se apresta a vivirlo de una forma muy particular, tal como lo reconoció: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias, no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial".

El Inter Miami juega el sábado frente al FC Cincinnati por la MLS y Lionel Messi podría perderse el encuentro.

El Inter Miami juega el sábado frente al FC Cincinnati por la MLS y Lionel Messi podría perderse el encuentro.

Foto: La Nación.

Después de semanas complicadas desde lo físico, en las que tuvo que dosificar esfuerzo y preservarse en algunos duelos para equilibrar las cargas ante las molestias musculares que lo tuvieron al borde del desgarro, las heridas podrían radicar en la parte anímica tras la durísima derrota en la final de la Leagues Cup, donde Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders.

No fue su mejor versión ni la del equipo, aunque tamaño golpe que aceptó con hidalguía sin meterse en la gresca del final y contemplando la coronación del rival con la medalla de subcampeón en el pecho, podría servirle de alimento para potenciar sus ansias ganadoras, que no se extinguen aunque tenga 38 años y esté en la última estación de su carrera.

Al contrario: a la vuelta de la esquina está el último y gran propósito, ese al que despacio y sin querer queriendo, arribó: la defensa de la Copa del Mundo en el Mundial de 2026.

De acá en más y con la final de aquella cita entre ceja y ceja, comenzaría la lenta despedida triunfal de Messi de la Selección.

Cómo llega Lionel Messi a a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Al margen de que la definición de este domingo no fue lo esperado, Messi jugó los noventa minutos y no evidenció ningún incoveniente relacionado con lesiones, por lo que es un hecho que en Núñez estará de entrada y durante todo el partido.

Distinto puede ser el panorama de cara al siguiente choque, en el Estadio Monumental de Guayaquil frente a la Tricolor, el martes 9, en el que quizá la Pulga se guarde al menos en el banco de suplentes.

Por lo pronto, los hinchas que tengan el privilegio de poblar el Monumental dentro de 72 horas se preparan para una verdadera fiesta que puede quedar marcada a fuego en la inmensa historia futbolística del mejor del mundo.

