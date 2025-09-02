2 de septiembre de 2025 - 17:09

Eliminatorias Sudamericanas: La Selección Argentina ya tiene casi completo el plantel para las últimas fechas

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Llegaron 5 de los 6 futbolistas que faltaban y Scaloni contará con 28 de los 29 convocados. Mac Allister, arribará por la noche.

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, cuanta con 28 de los 29 jugadores convocados.

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, cuanta con 28 de los 29 jugadores convocados. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina encara la recta final de preparación para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, con partidos clave ante Venezuela (jueves, 20.30) y Ecuador (martes, 20). Este martes por la mañana se completaron casi todas las llegadas de los jugadores convocados y Lionel Scaloni tendrá a disposición a 28 de los 29 futbolistas para el entrenamiento de la tarde en el predio Lionel Messi.

Se completa el plantel de la Selección Argentina

Desde Europa arribaron cinco de los seis que restaban: Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli desde Francia; Emiliano Martínez, procedente de Inglaterra; y Nicolás González, quien cerró en las últimas horas su cesión al Atlético de Madrid y ya entrenó bajo las órdenes de Diego Simeone antes de viajar.

El único ausente en el entrenamiento será Alexis Mac Allister, quien por complicaciones con sus vuelos no pudo tomar la conexión en Ámsterdam y llegará esta noche desde París.

Alexis Mac Allister
El plantel albiceleste comenzó a reunirse desde el domingo, cuando llegaron figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, provenientes de Estados Unidos. El capitán arribó junto a toda su familia, ya que el duelo ante Venezuela será su último partido en el país por Eliminatorias.

Los futbolistas que llegaron antes ya realizaron trabajos en campo de juego, mientras que quienes se sumaron en las últimas horas observaron las prácticas desde afuera. Como es habitual, la cuenta oficial de la Selección compartió imágenes del arribo de los convocados y del primer entrenamiento grupal casi completo.

Con la plantilla prácticamente conformada, Argentina entrenará este martes desde las 17 y volverá a hacerlo el miércoles en la última práctica previa al cruce con la Vinotinto. Horas antes, el entrenador Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa.

Cronograma de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17 - Jueves 4 de septiembre

  • 20.30 Uruguay - Perú
  • 20.30 Colombia - Bolivia
  • 20.30 Paraguay - Ecuador
  • 20.30 Argentina - Venezuela
  • 21.30 Brasil - Chile

Fecha 18 - Martes 9 de septiembre

  • 20.00 Ecuador - Argentina
  • 20.30 Perú - Paraguay
  • 20.30 Venezuela - Colombia
  • 20.30 Bolivia - Brasil
  • 20.30 Chile - Uruguay
