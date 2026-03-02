2 de marzo de 2026 - 13:33

Finalissima en riesgo: Luis De La Fuente pide mudar el duelo ante el conflicto en Qatar y ya suenan dos sedes

La escalada bélica en Medio Oriente obligó a Qatar a suspender toda actividad deportiva y el DT de la Selección de España presiona para buscar una alternativa.

Por qué la Finalissima corre riesgo en Doha y qué dice Luis De La Fuente sobre el cambio de sede.

Por qué la Finalissima corre riesgo en Doha y qué dice Luis De La Fuente sobre el cambio de sede.

Foto:

Por Nicolás Salas

El esperado duelo entre la Selección Argentina y España, programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, entró en zona de máxima incertidumbre. La tensión militar en Qatar obligó a suspender la actividad futbolística local, lo que llevó al entrenador Luis De La Fuente, a proponer un cambio urgente de sede para garantizar la Finalissima.

Leé además

Alexis Mac Allister dio su predicción sobre la Finalissima y el Mundial 2026: Veo a España encima nuestro.

Alexis Mac Allister analizó la previa de la Finalissima y el Mundial 2026: "Veo a España encima nuestro"

Por Francisco Moreno
Mañana saldrán a la venta las entras para la Finalissima.

Venta de entradas para la Finalissima entre Argentina y España: precio y dónde conseguirlas

Por Redacción Deportes

El DT español reconoció públicamente que las negociaciones para encontrar una ubicación alternativa ya están en marcha. Ante la suspensión de toda actividad deportiva en territorio qatarí desde el 1 de marzo por parte de la Asociación de Fútbol local, De La Fuente subrayó que lo más importante es el cese del conflicto, pero que la solución deportiva lógica es buscar otro estadio si la situación no se normaliza pronto.

DLA - 2026-02-16T144121.602
Luis de la Fuente, DT de España.

Luis de la Fuente, DT de España.

El plan de UEFA y Conmebol para salvar la Finalissima

La intención de los organismos internacionales es mantener el partido en el día y horario estipulados originalmente, independientemente de dónde se juegue. Esta semana será clave para la definición oficial, ya que la logística de un evento que ya había agotado sus 89 mil entradas en el Lusail requiere una resolución inmediata para poner en marcha el operativo en una nueva sede.

finalissima
La Conmebol dio detalles del encuentro intercontinental que se creía difícil de realizar por el calendario de la FIFA.

La Conmebol dio detalles del encuentro intercontinental que se creía difícil de realizar por el calendario de la FIFA.

Las entidades rectoras, UEFA y Conmebol, operan bajo protocolos de seguridad rígidos que, ante ataques militares directos en la sede como los ocurridos recientemente en Doha, activan planes de contingencia inmediatos. La decisión de mudar el encuentro responde a un mecanismo de preservación de la integridad física de los protagonistas y del público, sumado a la necesidad de cumplir con los compromisos comerciales ya firmados.

Entre las alternativas que manejan los organizadores, el estadio de Wembley surge nuevamente como un fuerte candidato por haber albergado la edición anterior en 2022 y tener disponibilidad de fechas tras la final de la EFL Cup. También se contemplan recintos en Estados Unidos como el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque la involucración directa de ese país en el conflicto podría influir en la elección final.

Lionel Scaloni levanta el trofeo en Wembley, luego de imponerse en la Finalissima. (AP)
Lionel Scaloni levanta el trofeo en Wembley, luego de imponerse en la Finalissima. (AP)
Lionel Scaloni levanta el trofeo en Wembley, luego de imponerse en la Finalissima. (AP)

Otras opciones que trascendieron incluyen ciudades europeas como Barcelona, Milán y Roma, e incluso el Estadio Centenario de Montevideo en Sudamérica. El cambio de sede también podría afectar los amistosos posteriores programados para ambas selecciones: Argentina contra Qatar y España frente a Egipto, los cuales podrían ser cancelados para otorgar mayor flexibilidad al nuevo calendario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿suspenden la finalissima y el mundial 2026? las consecuencias del conflicto en medio oriente en el deporte

¿Suspenden la Finalissima y el Mundial 2026? Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente en el deporte

Por Emanuel Cenci
Por qué Irán no jugaría el Mundial 2026 y cuáles son los antecedentes de países que abandonaron su cupo.

¿Irán se baja del Mundial 2026? Qué países podrían reemplazarlo y los antecedentes históricos de la FIFA

Por Nicolás Salas
Ryoga Kida, el primer japonés en marcar en el fútbol argentino después de dos décadas.

Quién es Ryoga Kida, el japonés de Argentinos Juniors que rompió una racha de 25 años

Por Nicolás Salas
El polémico gesto de Messi.

Messi marcó un doblete, asistió y tuvo un cruce caliente en el clásico ante Orlando City

Por Francisco Moreno