Finalissima en riesgo: Luis De La Fuente pide mudar el duelo ante el conflicto en Qatar y ya suenan dos sedes

La escalada bélica en Medio Oriente obligó a Qatar a suspender toda actividad deportiva y el DT de la Selección de España presiona para buscar una alternativa.

Por qué la Finalissima corre riesgo en Doha y qué dice Luis De La Fuente sobre el cambio de sede.

El esperado duelo entre la Selección Argentina y España, programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, entró en zona de máxima incertidumbre. La tensión militar en Qatar obligó a suspender la actividad futbolística local, lo que llevó al entrenador Luis De La Fuente, a proponer un cambio urgente de sede para garantizar la Finalissima.

El DT español reconoció públicamente que las negociaciones para encontrar una ubicación alternativa ya están en marcha. Ante la suspensión de toda actividad deportiva en territorio qatarí desde el 1 de marzo por parte de la Asociación de Fútbol local, De La Fuente subrayó que lo más importante es el cese del conflicto, pero que la solución deportiva lógica es buscar otro estadio si la situación no se normaliza pronto.

Luis de la Fuente, DT de España. El plan de UEFA y Conmebol para salvar la Finalissima La intención de los organismos internacionales es mantener el partido en el día y horario estipulados originalmente, independientemente de dónde se juegue. Esta semana será clave para la definición oficial, ya que la logística de un evento que ya había agotado sus 89 mil entradas en el Lusail requiere una resolución inmediata para poner en marcha el operativo en una nueva sede.

finalissima La Conmebol dio detalles del encuentro intercontinental que se creía difícil de realizar por el calendario de la FIFA. Las entidades rectoras, UEFA y Conmebol, operan bajo protocolos de seguridad rígidos que, ante ataques militares directos en la sede como los ocurridos recientemente en Doha, activan planes de contingencia inmediatos. La decisión de mudar el encuentro responde a un mecanismo de preservación de la integridad física de los protagonistas y del público, sumado a la necesidad de cumplir con los compromisos comerciales ya firmados.

Entre las alternativas que manejan los organizadores, el estadio de Wembley surge nuevamente como un fuerte candidato por haber albergado la edición anterior en 2022 y tener disponibilidad de fechas tras la final de la EFL Cup. También se contemplan recintos en Estados Unidos como el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque la involucración directa de ese país en el conflicto podría influir en la elección final.