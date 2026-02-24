24 de febrero de 2026 - 16:54

Venta de entradas para la Finalissima entre Argentina y España: precio y dónde conseguirlas

Mañana salen a la venta las localidades para ver el duelo picante entre las Selecciones de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente en el Estadio Lusail en Doha.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En la antesala del Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los grandes atractivos será la Finalissima que se disputará el viernes 27 de marzo en el imponente Estadio Lusail, en Doha. Allí se medirán Argentina y España, en un duelo que reunirá a los campeones continentales y que se enmarca dentro del Qatar Football Festival.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón de la Copa América 2024, se enfrentará al seleccionado español, que llega tras consagrarse en la Eurocopa 2024. Además, la Albiceleste defenderá el título de la Finalissima obtenido en junio de 2022 frente a Selección de Italia en Wembley.

Diseño sin título (96)
La expectativa es enorme a nivel global y se prevé un estadio colmado. El Lusail ocupa un lugar especial en la memoria argentina, ya que allí el equipo levantó su tercera Copa del Mundo y cortó una racha de 36 años sin títulos mundialistas, convirtiendo ese escenario en un sitio emblemático para los hinchas.

El duelo entre argentinos y españoles se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 21, hora local (15 de Argentina), en el Estadio Lusail de Qatar.

Entradas para la Finalissima 2026

La venta de tickets comenzará el miércoles 25 de febrero a las 21:00 hora local de Doha (15:00 en Argentina). Los precios oscilarán entre los 200 riyales qataríes (alrededor de 50 dólares) y los 1200 riyales (aproximadamente 330 dólares), según la ubicación elegida dentro del estadio.

Las entradas para Argentina-España y para todos los otros amistosos que tendrán lugar esa semana en Doha, se podrán conseguir exclusivamente en www.roadtoqatar.qa.

image
Argentina disputará otro partido luego de la Finalissima

Luego de la Finalissima, el plato fuerte, la Selección Argentina disputará un segundo encuentro en el Estadio Lusail. Será el martes 31 de marzo frente al anfitrión, Qatar.

Tanto la Finalissima como el amistoso con Qatar formará parte del Qatar Football Festival 2026, una serie de partidos que se llevarán a cabo en tierras qataríes y que también involucrarán a otras selecciones como Egipto, Arabia Saudita y Serbia.

image
