Venta de entradas para la Finalissima entre Argentina y España: precio y dónde conseguirlas

En la antesala del Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los grandes atractivos será la Finalissima que se disputará el viernes 27 de marzo en el imponente Estadio Lusail , en Doha. Allí se medirán Argentina y España , en un duelo que reunirá a los campeones continentales y que se enmarca dentro del Qatar Football Festival.

Llega la "Luna de Sangre" de 2026: cuándo y cómo ver el próximo eclipse lunar total

Costos agrícolas: los números que muestran que Argentina es más caras que sus competidores

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni , vigente campeón de la Copa América 2024 , se enfrentará al seleccionado español, que llega tras consagrarse en la Eurocopa 2024 . Además, la Albiceleste defenderá el título de la Finalissima obtenido en junio de 2022 frente a Selección de Italia en Wembley.

La expectativa es enorme a nivel global y se prevé un estadio colmado . El Lusail ocupa un lugar especial en la memoria argentina , ya que allí el equipo levantó su tercera Copa del Mundo y cortó una racha de 36 años sin títulos mundialistas , convirtiendo ese escenario en un sitio emblemático para los hinchas.

El duelo entre argentinos y españoles se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 21, hora local (15 de Argentina) , en el Estadio Lusail de Qatar .

La venta de tickets comenzará el miércoles 25 de febrero a las 21:00 hora local de Doha (15:00 en Argentina) . Los precios oscilarán entre los 200 riyales qataríes (alrededor de 50 dólares) y los 1200 riyales (aproximadamente 330 dólares), según la ubicación elegida dentro del estadio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supreme Committee for Delivery & Legacy (@roadtoqatar_en)

Las entradas para Argentina-España y para todos los otros amistosos que tendrán lugar esa semana en Doha, se podrán conseguir exclusivamente en www.roadtoqatar.qa.

image Precios de las entradas para la Finalissima por categoría. Gentileza

Argentina disputará otro partido luego de la Finalissima

Luego de la Finalissima, el plato fuerte, la Selección Argentina disputará un segundo encuentro en el Estadio Lusail. Será el martes 31 de marzo frente al anfitrión, Qatar.

Tanto la Finalissima como el amistoso con Qatar formará parte del Qatar Football Festival 2026, una serie de partidos que se llevarán a cabo en tierras qataríes y que también involucrarán a otras selecciones como Egipto, Arabia Saudita y Serbia.