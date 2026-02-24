Chayanne les hizo un romántico pedido a sus fans, en la previa de su primer show en Argentina

El cantante puertorriqueño se volcó a sus redes para organizar a sus fans argentinas previo a la seguidilla de shows que dará en el país.

Chayanne ya se encuentra en Buenos Aires para iniciar este 24 de febrero una nueva etapa de su gira internacional Bailemos Otra Vez Tour. El primer show en la Argentina tendrá lugar en el Movistar Arena y marcará el comienzo de una serie de siete presentaciones en el país.

El artista ofrecerá cinco conciertos en el estadio de Villa Crespo los días 24 y 25 de febrero, y el 1°, 4 y 7 de marzo. Además, se presentará el 27 de febrero en Córdoba y cerrará su paso por la Argentina el 13 de marzo con un espectáculo en el Estadio de Vélez.

Antes de arribar al país, el cantante llevó el tour por más de diez países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, con una propuesta que combina nuevas canciones y clásicos de su carrera.

El pedido de Chayanne para sus fans argentinas En la previa del debut ante el público argentino, el puertorriqueño sorprendió con un mensaje especial dirigido a sus seguidoras. A través de sus redes sociales escribió: "Les propongo algo, mis amores argentinas… Una rosa detrás de la oreja para nuestro encuentro". Con esa frase invitó a las mujeres a asistir al recital con una flor como distintivo.

"Quiero verlas radiantes… Como siempre, pero esta vez con un detalle especial", agregó el cantante, que organizó así una consigna para las miles de fans que colmarán el estadio.