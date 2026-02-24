24 de febrero de 2026 - 11:15

Chayanne les hizo un romántico pedido a sus fans, en la previa de su primer show en Argentina

El cantante puertorriqueño se volcó a sus redes para organizar a sus fans argentinas previo a la seguidilla de shows que dará en el país.

Chayanne
Chayanne ya se encuentra en Buenos Aires para iniciar este 24 de febrero una nueva etapa de su gira internacional Bailemos Otra Vez Tour. El primer show en la Argentina tendrá lugar en el Movistar Arena y marcará el comienzo de una serie de siete presentaciones en el país.

El artista ofrecerá cinco conciertos en el estadio de Villa Crespo los días 24 y 25 de febrero, y el 1°, 4 y 7 de marzo. Además, se presentará el 27 de febrero en Córdoba y cerrará su paso por la Argentina el 13 de marzo con un espectáculo en el Estadio de Vélez.

Antes de arribar al país, el cantante llevó el tour por más de diez países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, con una propuesta que combina nuevas canciones y clásicos de su carrera.

El pedido de Chayanne para sus fans argentinas

En la previa del debut ante el público argentino, el puertorriqueño sorprendió con un mensaje especial dirigido a sus seguidoras. A través de sus redes sociales escribió: "Les propongo algo, mis amores argentinas… Una rosa detrás de la oreja para nuestro encuentro". Con esa frase invitó a las mujeres a asistir al recital con una flor como distintivo.

"Quiero verlas radiantes… Como siempre, pero esta vez con un detalle especial", agregó el cantante, que organizó así una consigna para las miles de fans que colmarán el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CHAYANNEMUSIC/status/2026082411138740705&partner=&hide_thread=false

Las canciones que podría cantar en sus shows en Argentina

El espectáculo incluirá temas de su nuevo disco y un repaso por canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria. En su última presentación en Santiago de Chile, el 14 de febrero, interpretó el siguiente setlist:

  1. Bailemos otra vez
  2. Salomé
  3. Boom Boom
  4. El centro de mi corazón
  5. Provócame
  6. Caprichosa
  7. Cuidarte el alma
  8. Atado a tu amor
  9. La clave
  10. Baila baila
  11. Yo te amo
  12. Candela
  13. Tu pirata soy yo
  14. Completamente enamorados
  15. Palo bonito
  16. Este ritmo se baila así
  17. Fiesta en América
  18. Si nos quedara poco tiempo
  19. Te amo y punto
  20. Humanos a Marte
  21. Como tú y yo
  22. Madre Tierra (Oye)
  23. Dejaría todo
  24. Tiempo de vals
  25. Bailando bachata
  26. Torero
