Lionel Scaloni dio la lista para las últimas fechas de Eliminatorias con Messi, Mastantuono y una sorpresa

Finalmente, Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias, que será la despedida oficial de Lionel Messi en suelo nacional. En la misma no solo está el gran capitán, sino que podremos ver a Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul.
La gran sorpresa entre los convocados es la de José Manuel López, delantero del Palmeiras, que deslumbró al DT con sus últimas actuaciones. Por otra parte, entre los ausentes figuran nombres como los del defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa. Además, tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión.
Enzo Fernández posa con el trofeo de mejor jugador de la final del Mundial Qatar 2022 en el estadio de Lusail. / EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Hay que decir que existen varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Inter) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (suspendido dos partidos por la roja ante Colombia en la última fecha).
Cuándo juega la Selección Argentina
La Selección Argentina volverá a la acción el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental, recibiendo a Venezuela. Cinco días más tarde, precisamente el martes 9 a las 20, visitará a Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
José Manuel López, exgoleador de Lanús, la gran sorpresa de la Albiceleste
El Flaco fue convocado por primera vez a la Albiceleste a sus 24 años. Lo cierto es que en lo que va de la temporada, suma 15 goles en 42 partidos. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos (Lazio).
Actualmente deslumbra en el Palmeiras, donde ganó cuatro títulos y en el pasado tuvo grandes actuaciones con la camiseta de Lanús.
Jose Manuel "El Flaco" López, figura del Palmeiras
