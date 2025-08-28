28 de agosto de 2025 - 12:13

Lionel Scaloni dio la lista para las últimas fechas de Eliminatorias con Messi, Mastantuono y una sorpresa

Scaloni oficializó a los convocados de la Selección argentina para jugar contra Venezuela y Ecuador.

La gran sorpresa entre los convocados es la de José Manuel López, delantero del Palmeiras, que deslumbró al DT con sus últimas actuaciones. Por otra parte, entre los ausentes figuran nombres como los del defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa. Además, tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión.

Hay que decir que existen varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Inter) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (suspendido dos partidos por la roja ante Colombia en la última fecha).

La prelista de convocados de la Selección Argentina

  • Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.
  • Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler.
  • Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.
  • Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.
Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección Argentina volverá a la acción el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental, recibiendo a Venezuela. Cinco días más tarde, precisamente el martes 9 a las 20, visitará a Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

José Manuel López, exgoleador de Lanús, la gran sorpresa de la Albiceleste

El Flaco fue convocado por primera vez a la Albiceleste a sus 24 años. Lo cierto es que en lo que va de la temporada, suma 15 goles en 42 partidos. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos (Lazio).

Actualmente deslumbra en el Palmeiras, donde ganó cuatro títulos y en el pasado tuvo grandes actuaciones con la camiseta de Lanús.

