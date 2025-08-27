Franco Colapinto, a un año de su debut en la F1: los momentos que dejaron su huella

Un año atrás, Williams sorprendía con un anuncio histórico: Franco Colapinto reemplazaba a Logan Sargeant y devolvía la bandera argentina a la Fórmula 1 tras más de dos décadas de ausencia. El piloto nacional haría su debut en Monza, comenzando así un recorrido vertiginoso, lleno de momentos que ya forman parte del automovilismo nacional.

El 27 de agosto de 2024, Colapinto disputó su primera carrera en el Gran Premio de Italia . Clasificó 18º y terminó 12º, dejando atrás a pilotos experimentados como Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas . Fue una presentación sólida que despertó ilusión en la hinchada argentina, que volvió a tener a un representante en la máxima categoría después de Gastón Mazzacane en 2001.

Sauber y Red Bull son las dos butacas que podría ocupar Franco Colapinto en la temporada 2025. Foto: Williams Racing.

El segundo gran golpe llegó en Azerbaiyán , más precisamente en el circuito callejero de Bakú, donde Colapinto clasificó dentro del top 10 y finalizó octavo. Así se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en F1 desde 1982, un logro que lo colocó en la historia máxima del deporte nacional.

williamsracing_474772301_18474269116015864_8481129860595049910_n El Williams de Colapinto en las calles de Bakú

3- Austin y una estrategia audaz

En el Gran Premio de Estados Unidos, Franco mostró otra faceta: la lectura de carrera. El equipo tenía una estrategia de neumáticos pero el pilarense apostó por una distinta y logró avanzar hasta la zona de puntos, confirmando su capacidad para combinar velocidad con inteligencia táctica.

“El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije 'dale, amigo, largamos 15° ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una gomita un poco más dura e ir un poquito más largo a ver qué pasa'. No querían y los convencí, así que capaz el año que viene si no tengo butaca me hago ingeniero de estrategia", bromeó en su momento.

4- Singapur y una largada de antología

La noche asiática también tuvo a Colapinto como protagonista. En Marina Bay, partiendo desde el fondo, ejecutó una de las mejores largadas de la temporada, ganando varias posiciones en apenas los primeros metros, lo que evidenció su agresividad y reflejos.

5- Adelantamientos de jerarquía

Durante 2024 también protagonizó maniobras que dieron la vuelta al mundo. Entre ellas, un sobrepaso sobre Lewis Hamilton y otro sobre Fernando Alonso, dos campeones mundiales, que dejaron en claro que el argentino no se achica frente a las leyendas.

De hecho, el último de estos adelantamientos fue premiado como el mejor del año, en una votación llevada a cabo en el sitio web oficial de la Fórmula Uno.

6- Récord de velocidad en Las Vegas

Si algo consolidó su perfil de piloto veloz fue el Gran Premio de Las Vegas, donde alcanzó los 356,4 km/h, la mayor velocidad registrada en toda la temporada. Un número que lo puso por encima de referentes como Max Verstappen y Lando Norris.

Alpine recordó el aniversario de Colapinto en la F1

Tras su paso inicial por Williams, Colapinto fue incorporado a Alpine, primero como reserva y luego como piloto titular. Su llegada generó expectativas, pero también tensiones internas: en la escudería francesa compite bajo presión, con su futuro constantemente en debate y el “mercado de pilotos” moviéndose a su alrededor.

Sin embargo, el argentino mueve muchísimas reacciones en las redes sociales y desde la escudería aprovecharon para recordar el aniversario del piloto en la máxima categoría: ”Un año atrás te anunciaron como piloto de F1, hoy disfrutamos verte con nosotros los fines de semana! Cómo pasa el tiempo“, fue el mensaje del equipo dedicado a un piloto de 22 años que ya se ganó un lugar en la memoria de los fanáticos y mantiene viva la ilusión argentina en el automovilismo mundial.