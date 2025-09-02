Contundente decisión de Lionel Scaloni con Claudio Echeverri

El entrenador de la Selección Argentina tomó una determinación particular con el volante ofensivo, en la práctica de este martes.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, llevó a cabo un nuevo entrenamiento de la Albiceleste pensando en el duelo por Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela del próximo jueves. Allí, tomó una decisión especial con dos jugadores citados que esperan sumar minutos.

Echeverri y Carboni, a entrenar con la Sub 20: Claudio Echeverri mejoró a la Argentina en el segundo tiempo, desde su categoría para ganar en el mano a mano. Claudio Echeverri viene de brillar en la Sub 20 Internet Según pudo observarse en la práctica, que contó con 15 minutos de presencia para los medios de comunicación, el de Pujato mandó a dos futbolistas de mucho futuro pero incierto presente a trabajar alejados del grupo. Se trata de Claudio Echeverri y Valentín Carboni, que este martes se movieron junto a la Selección Sub 20 de Diego Placente.

De esta manera, el entrenador dejó en claro que ambos todavía tienen camino para recorrer antes de pensar en ser piezas importantes de Argentina, y que el lugar ideal para seguir madurando es con los juveniles. De continuar esta determinación, la participación de los dos ofensivos en los encuentros ante Venezuela y Ecuador parece alejarse.

Por otro lado, el que si practicó a la par de sus compañeros y cuenta con más chances de ganarse un lugar, o por lo menos poder ingresar algunos minutos, fue Franco Mastantuono. La nueva estrella del Real Madrid hace fuerza para meterse entre los once, y sueña con el Mundial.

Dos proyectos relegados de la Selección Argentina: image Cabe destacar que el presente de Claudio Echeverri dista mucho de ser el mejor. Relegado en el Manchester City por Pep Guardiola, se vio obligado a salir a buscar club para no perder ritmo y estuvo cerca de no acordar con ninguno. Luego de que la Roma se bajara de las negociaciones, finalmente firmó contrato con el Bayer Leverkusen de Alemania, donde debutó este fin de semana en el empate 3 a 3 ante Werder Bremen.