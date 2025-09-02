2 de septiembre de 2025 - 18:27

Contundente decisión de Lionel Scaloni con Claudio Echeverri

El entrenador de la Selección Argentina tomó una determinación particular con el volante ofensivo, en la práctica de este martes.

Claudio Echeverri entrenó con la Sub 20 por decisión de Lionel Scaloni

Foto:

AFA
Los Andes | Redacción Deportes
Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina

Lionel Scaloni dio la lista para las últimas fechas de Eliminatorias con Messi, Mastantuono y una sorpresa

Nico Paz fue la figura en el debut del Como en la Serie A y suma chances en la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Atento Scaloni: el golazo de Nico Paz para la victoria del Como en la Serie A

Echeverri y Carboni, a entrenar con la Sub 20:

Claudio Echeverri mejoró a la Argentina en el segundo tiempo, desde su categoría para ganar en el mano a mano.
Claudio Echeverri viene de brillar en la Sub 20

Según pudo observarse en la práctica, que contó con 15 minutos de presencia para los medios de comunicación, el de Pujato mandó a dos futbolistas de mucho futuro pero incierto presente a trabajar alejados del grupo. Se trata de Claudio Echeverri y Valentín Carboni, que este martes se movieron junto a la Selección Sub 20 de Diego Placente.

De esta manera, el entrenador dejó en claro que ambos todavía tienen camino para recorrer antes de pensar en ser piezas importantes de Argentina, y que el lugar ideal para seguir madurando es con los juveniles. De continuar esta determinación, la participación de los dos ofensivos en los encuentros ante Venezuela y Ecuador parece alejarse.

Por otro lado, el que si practicó a la par de sus compañeros y cuenta con más chances de ganarse un lugar, o por lo menos poder ingresar algunos minutos, fue Franco Mastantuono. La nueva estrella del Real Madrid hace fuerza para meterse entre los once, y sueña con el Mundial.

Dos proyectos relegados de la Selección Argentina:

Cabe destacar que el presente de Claudio Echeverri dista mucho de ser el mejor. Relegado en el Manchester City por Pep Guardiola, se vio obligado a salir a buscar club para no perder ritmo y estuvo cerca de no acordar con ninguno. Luego de que la Roma se bajara de las negociaciones, finalmente firmó contrato con el Bayer Leverkusen de Alemania, donde debutó este fin de semana en el empate 3 a 3 ante Werder Bremen.

Mientras tanto, Valentín Carboni también tuvo que buscar nuevos horizontes al no tener lugar en el Inter de Milán. En ese sentido, se sumó al Genoa donde ya jugó dos partidos como titular: frente a Juventus y Lecce. Sin embargo, en ambos salió en el complemento y no pudo convertir tantos ni sumar asistencias.

