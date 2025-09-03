María Becerra fue convocada para formar parte de La Voz: en qué etapa y con qué rol ingresa

La “Nena de Argentina” debutará como cocoach del reality más famoso de canto.

María Becerra será parte de La Voz en la versión de España.

El reality La Voz es un éxito en cualquier parte del mundo. La versión argentina que conduce Nicolás Occhiato atraviesa la etapa de los “Rounds”, una instancia que es una de las novedades en la quinta edición del certamen que tiene a Lali, La Sole, el dúo Miranda! y Luck Ra como jurados.

En etapas como las “Batallas” o los “Knockouts” los coaches originales reciben la ayuda de otros cantantes para coachear a los participantes y hacer que se luzcan más en sus presentaciones. Artistas de la talla de Dillom, Yami Safdie, Valeria Lynch, La Joaqui, Cazzu, Emanuel Horvilleur, Zoé Gotusso y el Chaqueño Palavecino participaron en los últimos meses.

La Voz Argentina La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final. Web Ahora sonó el nombre de María Becerra, sin embargo, no lo hará en La Voz Argentina. La “Nena de argentina” se prepara para desembarcar en el reality de España y acompañar a Sebastián Yatra.

La nueva edición del programa contará con la conducción de Eva González y el jurado estará conformado por Pablo López, Malú, Mila y Sebastián Yatra. Aunque el reality no salió al aire, trascendió que la cantante de Quilmes será cocoach del artista colombiano en la etapa de Batallas. A María Becerra también se le suman Chiara Oliver, Carla Morrison y Joaquín.

María Becerra María Becerra será parte de La Voz en la versión de España. Web María Becerra sigue rompiendo récords Becerra vive a los 25 años, uno de sus mejores presentes en el ambiente de la música. A su participación en La Voz de España, la cantante quilmeña agotó en pocas horas el show del 12 de diciembre en River y sigue a la venta las entradas para su show del 13 de diciembre.