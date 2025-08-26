Martín Cirio contó por qué nunca invitará a su stream a Nicki Nicole y María Becerra: "Listita negra"

Son días de mucha emoción para Martín Cirio , quien saltó a la fama como "La Faraona" ya que no solo confirmó su primer show en el Movistar Arena el 9 de noviembre , sino que además logró agotar las entradas pocas horas después de que salieran a la venta.

Sin embargo, el influencer volvió a quedar en el centro de la escena al recordar las amistades que perdió durante el proceso judicial que enfrentó a raíz de una denuncia en su contra por apología de la pedofilia , de la cual fue absuelto en 2023.

En varias ocasiones, el influencer aseguró que muchas celebridades y colegas del streaming se alejaron de él cuando quedó involucrado en la causa nacida por comentarios que publicó en Twitter entre 2010 y 2015.

Ahora, en un nuevo video publicado en su canal de YouTube (@martinatubellaamiga), que cuenta con más de 820 mil suscriptores, Cirio apuntó contra Nicki Nicole y develó como la relación cercana que los unía termin ó por quebrarse tras el escándalo judicial.

Todo empezó cuando el creador de contenidos de 41 años estaba repasando las noticias más importantes y actuales en X, entre ellas, los rumores de romance entre la cantante de trap y Lamine Yamal, la joya del Barcelona de España.

Además, Martín leyó un comentario de un usuario que decía: "No quiero pensar mal pero ¿Puede ser que Nicki Nicole siempre se busca al famoso del momento?", lo que le dio pie para contar que nada le importa menos que lo que haga la rosarina de su vida."Yo también tengo lore con Nicki Nicole, chicos", aludiendo a conflictos internos con la artista que aún habían trascendido públicamente.

"¡Chicos, no destapen ollas que estaban ahí! ¡Yo tengo lore con mucha gente! ¡Mi carrera no fue tranquila!", lanzó con su característico humor. Segundos más tarde, sentenció: "Igual, nada me importa menos que Nicki Nicole. ¿Pero por qué no viene a mi stream? No pasará porque en mi listita negra está Nicki Nicole".

Martín Cirio también tiene conflictos con María Becerra

En otro momento, Cirio cuestionó a María Becerra al revelar que también se distanció de él tras quedar en el centro de la polémica en redes sociales por la acusación en su contra aunque él intentó demostrarle lealtad. "Yo trato de ser objetivo, porque a ella, de hecho, siempre la defendí. Salvo alguna cosita, yo siempre intento ser objetivo", subrayó.

Para concluir, dejó entrever que no estaba dispuesto a hablar mal de la intérprete, a pesar de la drástica decisión que ella tomó al alejarse de él en ese momento. "No me quiero convertir en un mercenario que porque me dejaste de seguir sos una hdp, cuando no es algo que realmente pienso. Casi siempre la defendí y, sin embargo, me dejó de seguir", cerró.