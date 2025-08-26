26 de agosto de 2025 - 10:21

Martín Cirio contó por qué nunca invitará a su stream a Nicki Nicole y María Becerra: "Listita negra"

El influencer expuso a las cantantes en su streaming y reveló que nunca las hará parte de su contenido.

Por Agustín Zamora

Ahora, en un nuevo video publicado en su canal de YouTube (@martinatubellaamiga), que cuenta con más de 820 mil suscriptores, Cirio apuntó contra Nicki Nicole y develó como la relación cercana que los unía terminó por quebrarse tras el escándalo judicial.

Embed - MI LISTA NEGRA, NENE LLORA POR CHINA SUAREZ, NICKI NICOLE Y LAMINE YAMAL, LA COQUETA ABRUMADA X FAMA

Además, Martín leyó un comentario de un usuario que decía: "No quiero pensar mal pero ¿Puede ser que Nicki Nicole siempre se busca al famoso del momento?", lo que le dio pie para contar que nada le importa menos que lo que haga la rosarina de su vida."Yo también tengo lore con Nicki Nicole, chicos", aludiendo a conflictos internos con la artista que aún habían trascendido públicamente.

"¡Chicos, no destapen ollas que estaban ahí! ¡Yo tengo lore con mucha gente! ¡Mi carrera no fue tranquila!", lanzó con su característico humor. Segundos más tarde, sentenció: "Igual, nada me importa menos que Nicki Nicole. ¿Pero por qué no viene a mi stream? No pasará porque en mi listita negra está Nicki Nicole".

Martín Cirio también tiene conflictos con María Becerra

En otro momento, Cirio cuestionó a María Becerra al revelar que también se distanció de él tras quedar en el centro de la polémica en redes sociales por la acusación en su contra aunque él intentó demostrarle lealtad. "Yo trato de ser objetivo, porque a ella, de hecho, siempre la defendí. Salvo alguna cosita, yo siempre intento ser objetivo", subrayó.

Para concluir, dejó entrever que no estaba dispuesto a hablar mal de la intérprete, a pesar de la drástica decisión que ella tomó al alejarse de él en ese momento. "No me quiero convertir en un mercenario que porque me dejaste de seguir sos una hdp, cuando no es algo que realmente pienso. Casi siempre la defendí y, sin embargo, me dejó de seguir", cerró.

