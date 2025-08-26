Netflix cancela abruptamente una serie a pesar de haber renovado su segunda temporada

La plataforma confirmó la cancelación de Aguas turbias (“The Waterfront”), un thriller familiar creado por Kevin Williamson y estrenado el 19 de junio. Lo curioso es que la serie había recibido buenas críticas y había estado entre lo más visto, pero no continuará, según información sobre series de Netflix .

Apenas dos meses después de su estreno, Aguas turbias quedó fuera de la programación de series y películas de Netflix , lo que generó sorpresa en la industria.

El creador Kevin Williamson, conocido por “Dawson’s Creek” y la saga “Scream”, expresó en redes sociales su tristeza, aunque destacó el orgullo por haber desarrollado un proyecto personal inspirado en la vida de su padre.

El elenco incluía a Holt McCallany, Melissa Benoist, Maria Bello y Topher Grace, quienes daban vida a la familia Buckley, un clan pesquero de Carolina del Norte que enfrenta la crisis económica con turbios negocios paralelos.

Pese a la cancelación, Aguas turbias había sido recibida de manera positiva por la crítica y los usuarios. Durante tres semanas ocupó el primer puesto de lo más visto en la plataforma y permaneció dos semanas adicionales en el top 10.

Las comparaciones con títulos como “Yellowstone”, “Succession”, “Ozark” y “Bloodline” fueron inmediatas, debido a su mezcla de drama familiar, negocios ilegales y luchas de poder.

Sin embargo, el arrasador éxito de la temporada final de “El juego del calamar” eclipsó su permanencia en el catálogo.

Qué contaba la historia de Aguas turbias

La trama seguía a la familia Buckley, propietaria de un imperio pesquero en declive que recurría a alianzas con el narcotráfico para sobrevivir.

Con un patriarca debilitado por problemas de salud y enfrentado a sus propios hijos, la serie exploraba la tensión entre tradición, ambición y criminalidad.

Según Williamson, era un proyecto muy personal, basado en las experiencias de su padre en los años 80, cuando trabajaba como pescador y estuvo vinculado a actividades ilegales en el puerto. Esta inspiración real le daba al guion un tono más crudo y auténtico.

Aunque no habrá una segunda temporada, Aguas turbias se suma a la larga lista de producciones que Netflix ha cancelado pese a tener aceptación.