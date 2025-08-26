26 de agosto de 2025 - 12:17

Claudia Villafañe chocó con su camioneta y resultó herida: qué dice el parte policial

La empresaria conducía su camioneta en las inmediaciones de la cancha de River cuando protagonizó un accidente de tránsito contra un auto particular.

Claudia Villafañe
Los Andes | Redacción Espectáculos
Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito este martes en el Puente La Bruna, en Núñez, a metros del estadio de River Plate. El episodio ocurrió este martes, alrededor de las 10.15 de la mañana, cuando la empresaria circulaba por la Avenida Udaondo al mando de su camioneta.

Según consta en el parte policial y en el informe del SAME, Villafañe intentó realizar un giro en U en una zona no permitida, lo que provocó una colisión leve contra otro vehículo particular.

Embed - Urgente! Claudia Villafañe tuvo un accidente de tránsito en Núñez: "Chocó cerca del estadio River"

Claudia Villafañe resultó con heridas leves tras el choque en las inmediaciones de la cancha de River

El choque no tuvo consecuencias graves para los ocupantes del auto afectado, quienes resultaron ilesos y no necesitaron atención médica. En tanto que la exesposa de Diego Maradona sufrió una contusión leve y un corte menor en la cabeza.

Personal médico se presentó en el lugar y la asistió de inmediato, aunque ella misma decidió trasladarse por sus propios medios a una clínica cercana para controles adicionales. Al ser consultada por los periodistas presentes, Villafañe llevó tranquilidad y aseguró: “Estoy bien más allá de esta contusión que tuve en la cabeza y de este corte leve”.

Claudia Villafañe 1

El accidente generó cierto movimiento en la zona durante la mañana debido a la cercanía con uno de los accesos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue necesario interrumpir la circulación de manera prolongada y el tránsito volvió a la normalidad minutos después.

Fuentes policiales señalaron que las cámaras de seguridad instaladas en la zona permitirán aportar mayor claridad sobre la maniobra que desencadenó el choque. La información será incorporada al expediente que quedó abierto en la comisaría correspondiente, aunque se trata de un incidente vial de carácter menor.

La propia empresaria se mostró dispuesta a continuar con su rutina y dejó en claro que el episodio no pasó de un susto. Las autoridades continúan con la investigación administrativa correspondiente para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

